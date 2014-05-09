عرض کم محور بروجرد - اراک در نزدیکی میدان آیت اله بروجردی

رئیس پلیس راهور بروجرد در رابطه با مشکل این نقطه از محور بروجرد - اراک به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر جاده بروجرد - اراک مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است که هزینه های سنگینی برای مردم و شهر به دنبال خواهد داشت.

سروان جودکی با بیان اینکه حتی اگر یک نفر در این محور کشته شود مشخص است که عملا کاری انجام نداده ایم، ادامه داد: عرض برخی از قسمتهای جاده بروجرد - اراک 10 متر است که جوابگوی یک جاده ترانزیتی که شمال را به جنوب وصل می کند نیست.

وی افزود: تا کنون چند مورد تصادف پیش آمده است که هرچه سریعتر این مشکل باید حل شود تا در آینده با تلفات بیشتری مواجه نشویم.

رئیس پلیس راهور بروجرد تصریح کرد: نباید روی اشتباهات خود پافشاری کنیم بلکه باید قبول کنیم که مشکل وجود دارد و باید یک بازنگری در این قسمت صورت بگیرد.

سروان جودکی در ادامه با اشاره به اینکه شلوغترین محور استان لرستان بروجرد - اشترینان است، یادآور شد: در یکماهه گذشته در تعریض و بهسازی جاده ها فعالیتهای خوبی صورت گرفته و در بخش کنترل ترافیک نیز با همکاری همه دستگاهها اقدامات مناسبی انجام شده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که محسن یعقوبی فر معاون عمرانی سابق فرمانداری ویژه بروجرد در رابطه با مشکل این نقطه از محور بروجرد - اراک گفته بود که عرض جاده در این نقطه از محور بروجرد - اراک 10 متر است در صورتیکه باید دوازده متر باشد پس اگر با تملک زمین اطراف این محور مشکل حل می شود باید اقدام کنیم.

وی معتقد است تلفات ناشی از این مشکل جبران ناپذیر خواهد بود و مرگ حتی یک نفر خانواده ای را به چالش خواهد کشاند.

به هر حال انتظار می رود مسئولین امر در جهت رفع مشکل و تعریض جاده بروجرد - اراک در اسرع وقت اقدام کنند تا در آینده شاهد وقوع تصادفات در این قسمت نباشیم.