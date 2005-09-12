رييس فدراسيون واليبال درپاسخ انتقاداتي كه مبني برعدم شركت تيم بانوان كشورمان درمسابقه هاي كشورهاي مسلمان شده، به خبرنگار" مهر" گفت: درهمه دنيا فدراسيونها كانالهاي رسمي با فدراسيونهاي جهاني دارند، اما خانمهاي ايراني بدون مشورت با ما راي با Fivb مكاتبه كردند خواهان اعزام نماينده شدند، اما موقع شركت دادن تيم همه چيزرا متوجه ما كرده اند.

يزداني افزود: فدراسيون جهاني واليبال با ماتماس گرفت وگفت مگردرايران فدراسيونهاي ورزشي تصميم گيرنده نيستند كه اينان سرخود با ما مكاتبه مي كنند.

وي گفت: اگرقرارباشد ما دخالتي نكنيم، نبايد هم ازفدراسيون توقعي داشته باشند، من براي پيشرفت واليبال زنان برنامه هاي وسيعي دارم وازاين پس تيمهاي خارجي كه دعوت مي شوند دركنارمردان سعي مي كنيم ازتيمهاي بانوانشان هم دعوت كنيم.