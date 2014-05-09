کتاب های جیبی 12 مشاهیر استان گلستان منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری پیش از ظهر جمعه در کنگره مختومقلی فراغی گفت: به لطف پروردگار مهربان، در آسمان علم و هنر ایران اسلامی =ستارگان زیادی طلوع کرده اند که هر یک در زمان خویش روشنگر راه رهروان و پویندگان بودند و بعد از مرگشان میراث ماندگارشان در بین ما باقیست.

وی افزود: گلستان ایران اسلامی از این نعمت بقدر قابلیت خویش برخوردار است، از آن میان میتوان به بزرگانی چون میر فندسکی ، میرداماد ، قابوس بن وشمگیر و مختوم قلی فراغی اشاره کرد.

وی بیان کرد: حال آنچه که به ما عزت می بخشد افکار بلند آنان است، بیش از آنکه در وصف نام آنها و شخصیت آنها متوقف شویم باید فکر آنان را در زندگی خویش به کار ببریم.

منتظری تصریح کرد: در اندیشه مختوم قلی قرآن برای سعادت انسان ها و زندگیست، تفرقه عامل شکست ملت و گناه عامل سکوت می باشد.

وی با بیان این که سعدی با اینکه سالها از میان ما رفته اما شعر اخلاقی او سر در سازمان ملل می درخشد اظهار کرد: از سال 85 بجای بسنده کردن به همایش ها و نمایش ها سعی کردیم گام های محکمی را برای رسیدن به مقصود طی نماییم که کنگره بین المللی از این جمله می باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما امروز بشارت می دهیم برای نخستین بار دیوان فارسی مختومقلی فراغی ، رونمایی خواهد شد تا همه اقوام ایران از آن استفاده نمایند.

منتظری بیان کرد: قوم ترکمن بخود می بالد مختوم قلی برای همه اقوام و نژاد ها ایست، مختوم قلی از یک قوم بر می خیزد ولی متعلق به یک ملت است.

مدیرکل ارشاد گلستان اظهار کرد: اولین پارک موزه مفاخر ومشاهیر در گلستان برای اولین بار احداث خواهد شد که یکی از این چهره هایی که درخشش آن در این موزه کم نظیر است مختوم قلی است.

وی در پایان اذعام کرد: باید امروز نسل جوان را با این سرمایه های ارزشمند آشنا کنیم لذا قرار است دوازده مجلد از 12 مشاهیر در قالب کتاب جیبی با ادبیات جذاب فراهم شود که سوغات فرهنگی برای مسافران به این شهر واستان خواهد بود، مختومقلی نماد سال ترکمن است و اندیشه او برای همه عصر ها جاوندان وماندگار خواهد ماند.