کاخ سفید درباره برخورد کشتی چینی و ویتنامی موضع گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حمله کشتی چینی به کشتی ویتنامی با آبپاش که موجب زخمی شدن چند خدمه کشتی ویتنامی شده است با موضع گیری آمریکا مواجه شد.



وزارت خارجه آمریکا نصب یک دکل حفاری در 120 مایلی مرزهای ویتنام از سوی چین را اقدامی "تحریک آمیز" خواند.



پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: این اقدام یکجانبه چین بخشی از برنامه گسترده تر چین برای ادعای مالکیت بر مناطق مورد مناقشه با همسایگانش تلقی می شود، اقدامی که صلح و امنیت منطقه را به خطر می اندازد.



وی از طرف ها خواست تا با خویشتنداری به صورتی حرفه ای و محتاطانه رفتار کنند.



مقام‌های ویتنام می‌گویند که شناورهای نیروی دریایی این کشور با کشتی‌های چینی در ناحیه مورد مناقشه در دریای جنوبی چین برخورد کرده‌اند.

برخورد شناورهای دو کشور هنگامی روی داد که کشتی‌ها ویتنام درصدد بودند جلوی کشتی چینی برای نصب سکوی نفتی در این منطقه را بگیرند منطقه ای که هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند.



مقامات ویتنامی همچنین می گویند علاوه بر حمله کشتی چینی با آبپاش به کشتی های این کشور ، کشتی چینی بطور تعمدی با کشتی ویتنامی بر خورد کرده که در جریان آن چند تن از خدمه ویتنامی زخمی شده اند.



زاپن نیز که خود درگیر مناقشه ارضی با چین است از وضعیت موجود ابراز نگرانی کره و حفاری چین در نزدیکی مرزهای ویتنام را غیرقانونی علام کرده است.



روزنامه هند تایمز چاپ دهلی نیز اقدام چین را نمایش چنگ و دندان نظامی به کشورهای منطقه از سوی چین خوانده است.