مسافربرهای شخصی برای رانندگان تاکسی خرم آباد مشکل ساز شدند/ ضرورت فرهنگ سازی در میان مردم

حبیب الله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر دو هزار و 320 تاکسی پلاک نارنجی در خرم آباد وجود دارد، گفت: همچنین یک هزار و 750 تاکسی موقت در این شهر وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه حدود چهار سال است که عدم نوسازی تاکسی ها در کشور و به تبع در لرستان را شاهد هستیم، یادآور شد: در حال حاضر 500 تاکسی در شهرستان خرم آباد مدل زیر 80 هستند.

مدیر عامل تاکسیرانی خرم آباد با اشاره به مشکلات رانندگان تاکسی در این شهرستان گفت: یکی از مشکلات جدی رانندگان تاکسی مسافربرهای شخصی هستند که البته هیچگونه ردیابی و کنترلی روی آنها از سوی هیچ نهادی وجود ندارد.

احمدی با بیان اینکه از سوی دیگر وجود خودروهایی با پلاک شهرستانهای اطراف و مسافرکشی آنها بر مشکلات رانندگان تاکسی افزوده است، تصریح کرد: این مشکلات ناشی از عدم تقویت فعالیتهای فرهنگی است.

وی با تاکید بر اینکه در هسته های مرکزی شهر مکانی برای ایستگاه تاکسی ها وجود ندارد، افزود: یکی از ایستگاه های مادر شهر مسیر میدان کیو به سمت چهار راه بانک است که متاسفانه به لحاظ اینکه خیابان را اشغال کرده معضل ترافیک را نیز تشدید کرده است.

مدیر عامل تاکسیرانی خرم آباد یادآور شد: نبود هرگونه محدودیت ترافیکی، خط ویژه و یا زوج و فرد کردن عبور خودروها این مجال را فراهم کرده است که خودروهای شخصی به راحتی به کار مسافرکشی مشغول شوند.

احمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 40 درصد فعالیت تاکسیرانی برخورد با مسافربرهای شخصی شده است، اظهار داشت: متاسفانه علت اصلی این مشکل این است که هیچ تمایزی بین تاکسی و خودرو شخصی از لحاظ قوانین عبور و مرور نداریم.

وی با بیان اینکه باید کار فرهنگی بیشتری روی این مسئله صورت گیرد تا مردم دیگر از خودروهای شخصی استفاده نکنند، تصریح کرد: مردم باید بدانند که هیچگونه کنترلی از سوی نهادهای مختلفی مثل تاکسیرانی روی مسافربرهای شخصی وجود ندارد اما تاکسی ها قابلیت کنترل و بازرسی را دارند.

مدیر عامل تاکسیرانی خرم آباد گفت: در حال حاضر شش اکیپ بازرسی سیار تاکسی ها در شهر وجود دارد که به صورت روزانه مسیرهای مختلف به خصوص میادین اصلی شهر را کنترل و بازرسی می کنند.