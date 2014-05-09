دارالقرآن های بسیج کشور به مدارس تخصصی قرآن تبدیل می شوند

حجت الاسلام مصطفی بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: با تلاشهای صورت گرفته جهت نشر و گسترش قرآن کریم در بین بسیجیان، 500 دارالقرآن در کشورتاسیس شده است.

وی افزود: در این دار القرآن ها بیش 10میلیون بسیجی عضویت دارند که تعداد آنها سال به سال افزایش می یابد.

حجت الاسلام بردبار یاد آور شد: قرار است مدارس تخصصی قرآن در سراسر کشور جایگزین دارالقرآن ها گردد تا بتوانیم به اهداف متعالی قرآن دست پیدانماییم.

مسئول دارالقرآن های بسیج کشور گفت: از بین 45 هزار بسیجی شرکت کننده از سطح پایگاه های شهر و روستا و محلات ،303 نفر در مرحله کشور راه پیداکردند که در مجموع 30 نفر در پایان مرحله کشوری معرفی می شوند.

حجت الاسلام بردبار تاکید کرد: گلستان پیشگام قرآن در بین بسیجیان کشور است و به همین جهت هم بیست و سومین دوره آن در این مکان برگزارشده است.

وی گفت: در این مرحله از مسابقات از بسیجی 9 ساله تا 50 ساله بعنوان قاری و حافظین قرآن شرکت کرده اند.