اعتکاف فرصتی برای خودسازی و محاسبه نفس است

حجت الاسلام مراد نورایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: اسلام، فکر جدایى از زندگى دنیا و گوشه نشینى و کناره گیرى از مردم را باطل و ناپسند می داند اما اعتکاف را به عنوان فرصتى براى بازگشت‏ به خویش و خداى خویش قرار داده است تا کسانى که از هیاهو و جنجال هاى زندگى مادى خسته مى ‏شوند، بتوانند چند صباحى با خداى خود خلوت کنند و جان و روح خود را با خالق هستى ارتباط دهند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 215 نفر در آیین اعتکاف در این شهرستان شرکت داشتند افزود: امسال نیز تعداد دو مسجد برای حضور معتکفان در این شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام اعتکاف در شهرستان دلگان از 13 اردیبهشت ماه آغاز و تا 21 اردیبهشت ادامه خواهد داشت افزود:مراسم اعتکاف در سال جاری با حضور خواهران در مصلی امام علی(ع) و با شرکت برادران در مسجد امام جعفر صادق(ع) برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه ثبت نام به ازای هر نفر150 هزار ریال در نظر گرفته شده است ادامه داد: برنامه های مداحی، قرائت قران، سخنرانی و برگزاری چهار گفتمان دینی از جمله مراسمی است که در آیین امسال دنبال خواهد شد.

نورایی ابراز داشت: اعتکاف شرایطی را فراهم می کند تا انسان ها با توشه معنوى و اعتقادى راسخ و ایمان و امیدى بیشتر به زندگى خود ادامه داده و خود را براى صحنه‏ هاى خطر و جهاد در راه خدا آماده کنند.

وی گفت: خود سازى، محاسبه نفس، توبه و نیایش، نماز و تلاوت قرآن و استمداد از آستان قدس ربوبى از دیگر برکات‏ شرکت در مراسم معنوی اعتکاف است.