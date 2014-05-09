17 شعبه هلال احمر در خراسان رضوی آماده خدمت رسانی و آموزش به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی احمدی ظهر جمعه در سخنرانی حرم مطهر رضوی اظهار کرد: هلال احمر متعلق به خانواده بزرگی است که این خانواده در طول دوران هشت سال دفاع مقدس 476 شهید امدادگر را تقدیم به انقلاب کشور کرده است.

مدیر کل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: امدادگران بی سنگر هلال احمر در طول هشت سال دفاع مقدس ضمن کمک به کاهش آلام و رنج های رزمندگان در راستای کسب اطلاع از سرنوشت اسرا و همچنین تشخیص هویت شهدا نیز نقش بسزایی داشتند.

احمدی با بیان اینکه مسئولیت هلال احمر در ابعاد فرهنگی و مدیریتی در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهاد نامگذاری کرده اند صد برابر شده است گفت: همکاران بنده در جمعیت هلال احمر تحت هدایت شرعی رهبر معظم انقلاب قرار دارند و نهاد نمایندگی ولایت فقیه در فعالیت های فرهنگی و شرعی نظارت می کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از وظایف جمعیت هلال احمر بیان کرد: در ماده 40 قانون برنامه پنجم آمده است موضوع آموزش همگانی است و همه ما تلاشمان این است که این آموزش ها را به بهترین شکل ممکن و با کیفیت درخور و به صورت رایگان به مردم ارائه کنیم، تا مردم بتوانند با فرهنگ خود امدادی سوانح و حوادث را مدیریت کنند.

مدیر کل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: خدمتگزاران هلال احمر مردم در خراسان رضوی در 17 شعبه در سراسر استان آماده خدمت رسانی و آموزش به مردم هستند.

احمدی ضمن تاکید بر لزوم گسترش آموزشهای تخصصی در جمعیت هلال احمر گفت: آموزش های تخصصی در جمعیت هلال احمر با موضوعات متعددی از جمله سیلاب، حوادث جاده ای و کوهستان ارائه می شود.

وی بیان کرد: هلال احمر در حوزه امداد و نجات در حوادث و سوانح آمادگی مطلوبی برای پاسخگویی موثر به نیازها دارد و در خراسان رضوی در 22 پایگاه امداد بین شهری به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت است.

مدیر کل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی اظهار کرد: مردم می توانند به صورت شبانه روزی با شماره 112 که خط ارتباطی ما با زائران و مجاوران است تماس حاصل فرمایند و ما آماده پاسخگویی هستند.