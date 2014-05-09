تربیت نیروی انسانی انقلابی در صدا و سیما ضروری است/ وجود 14 هزار عضو در بسیج صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جعفری ظهر جمعه در سومین دوره آموزشی سرگروه‌های صالحین بسیج رسانه ملی درهتل نخل اظهار کرد: صدا و سیما یک سازمان وسیع با40 هزار نفر نیرو است و در حال حاضر 14 هزار نفر عضو در بسیج صدا وسیما هستند و اگر این افراد در میدان عمل با بصیرت ورود پیدا کنند آنگاه موقعیت صدا و سیما از موقعیت فعلی بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: صدا و سیما نقطه اتکاء مقام معظم رهبری، مسئولان کشور و دست اندرکاران فرهنگی است و اگر بسیج صدا و سیما با حدود 14 هزار عضو مدیریت خوبی داشته باشد انقلاب بزرگی در حوزه نیروی انسانی اتفاق می افتد و شاهد رشد و پرورش تفکر انقلابی و دینی خواهیم بود.

رئیس بسیج صدا و سیما عنوان کرد: امروز همه ما دغدغه داریم تا شاهد ظهور و بروز و تفکر انقلابی باشیم و باید بر مسئله تربیت نیروی انسانی که تاکنون کاری خوبی انجام نشده ورود پیدا کنیم.

به گفته وی در حال حاضر باید نیروهای انسانی و نیروهایی توانمند و مومن را شناسایی و تربیت کرد.

جعفری از راه اندازی باشگاه نخبگان بسیج صدا و سیما خبر داد و افزود: بلندترین انیمیشن صدا و سیما در بسیج این سازمان ساخته شده و بزرگترین عملیات سایبری در حوزه دفاع و مقاومت نیز در بسیج صدا و سیما شکل گرفته است.

رئیس بسیج صدا و سیما ادامه داد: همچنین در حوزه جنگ نرم نیز قرارگاهی ایجاد شده و بیش از 100 نفر از نخبگان با صدا و سیما همراهی می کنند و جشنواره شناسایی و تجلیل از نخبگان و فرهیختگان صدا و سیما نیز در 9 حوزه برگزار خواهد شد تا زمینه شناسایی نخبگان و فرهیختگان فراهم شود.

وی یادآور شد: : امروز تربیت نیروی انسانی انقلابی در صدا و سیما ضروری است و از همین امروز باید برای فردای سازمان مدیر تربیت کنیم و صدا و سیما یک سازمان وسیع با40 هزار نفر نیرو است و در حال حاضر 14 هزار نفر عضو در بسیج صدا وسیما هستند و اگر این افراد در میدان عمل با بصیرت ورود پیدا کنند آنگاه موقعیت صدا و سیما از موقعیت فعلی بهتر خواهد شد.