ارگ بم در محاصره حصارهای بی پولی/ بخشی از قلعه تاریخی مرمت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه بم را هنوز بسیاری به عنوان یکی از مخوفترین زمین لرزه های دهه گذشته می شناسند، زلزله ای که در چند ثانیه جان هزاران نفر را گرفت و شهر بم و به خصوص قسمت شرقی این شهر را که اکثر آثار تاریخی و ارگ بم در آن قرار داشت را نابود کرد.

اکنون 10 سال از آن حادثه گذشته و بازسازی شهر بم به پایان رسیده است ارگ بم نیز به عنوان بزرگترین بنای خشتی جهان امروز نفسهای منظم تری نسبت به گذشته می کشد اما ...

شهر بم برخلاف تصور هنوز هم طرحهای نیمه تمام بسیاری دارد، خانه های نیمه تمام و پروژه هایی که به پایان راه خود نرسیده اند.

مردمان بم زیر بار اقساط سنگین و وامهای ناشی از بازسازی قد راست نکرده اند و بسیاری از خانه ها نیمه تمام است. مشکل این مردم کمبود اعتبار است همان مشکلی که ارگ بم نیز با آن دست و پنجه نرم می کند.

هر چند ارگ تاریخی بم دیگر آن چهره مغموم روزهای پس از زمین لرزه را ندارد و کارهای زیادی در این قلعه تاریخی صورت گرفته است اما نکته اصلی این است که هنوز بسیاری، تصاویر تخریب شده ارگ بم را در ذهن خود دارند در واقع تصاویر مرمت شده این ارگ کمتر به خصوص از رسانه های تاثیر گذار منتشر شده است و همین امر اقتصاد گردشگری بم را نیز مورد خدشه قرار داده است.

چهره ارگ بم در اذهان مردم باید مرمت شود

ارگ بم هر چند هنوز یکی از پر بازدید کننده ترین مکانهای گردشگری ایران است اما جایگاه سابق خود را باز نیافته است در این راه سرعت دادن به بازسازی این قلعه تاریخی می تواند کلیدی باشد بر دربهای نیمه باز صنعت گردشگری این شهر تاریخی.

به گفته معاون سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری که در بم سخن می گفت، هم اکنون میراث فرهنگی با کمبود اعتبار مواجه است که متاثر از وضعیت کلی اقتصاد است و اعتبار در نظر گرفته شده برای بسیاری از سایتهای تاریخی با کمبود مواجه است.

این امر در بم اما نمود پر رنگ تری دارد، کمبود اعتبار تنها چیزیست که توانسته مقابل تلاشهای شبانه روزی اعضای پایگاه جهانی بم ایستادگی کند.

در این میان زمزمه هایی نیز در خصوص عدم مرمت بخشی از ارگ به گوش می رسد که توجیه آن نیز این است که برخی تصور می کنند که باید بخشی از منطقه زلزله زده ارگ بم به عنوان تاریخ این ارگ باقی بماند که به نظر می رسد تصور اشتباهی است که اگر این تصمیم درست بود باید گوشه ای از اکثر بناهای دچار تخریب شده در جهان نیمه ویران رها می شد.

در طول تاریخ نیز بارها شاهد تخریب و مرمت آثار تاریخی و به خصوص همین ارگ بم بوده ایم و دوستداران میراث فرهنگی و مردم بم در انتظارند که روزی مرمت کامل این ارگ تاریخی نیز به پایان برسد.

محمد ناظری، فعال گردشگری و کارشناس میراث فرهنگی با اشاره به تلاشهای بی وقفه پایگاه جهانی بم در راستای مرمت این بنای بزرگ خشتی گفت: هم اکنون دهها متخصص میراث فرهنگی و استاد کار در این ارگ در حال فعالیت هستند و اگر این تلاشها با تامین اعتبار همراه باشد می توانیم در آینده نزدیک شاهد اتمام بازسازی ارگ بم باشیم.

وی ادامه داد: ارگ بم 23 هزار هکتار وسعت دارد و در واقع یکی از بزرگترین محوطه های ثبت جهانی کشور محسوب می شود و از اهمیت بسیار بالایی در سطح ملی و بین المللی برخوردار است که سفر مدیرکل یونسکو که چند روز پیش به بم انجام شد نیز نشانگر اهمیت استان کرمان و بم در عرصه تاریخ جهان است.

راه اندازی کارگاه خشتهای مقاوم در مقابل زمین لرزه

وی افزود: شهر بم، ارگ و بناهای تاریخی متعدد این شهر ثبت جهانی هستند و تک تک نخلهای این شهر از اهمیت برخودارند و باید حفظ شوند.

ناظری در خصوص بازسازی ارگ بم افزود: با اقدامات صورت گرفته هم اکنون کمتر از دو درصد از آوار برداری این ارگ تاریخی باقیمانده است ضمن اینکه طرح ایمن سازی ارگ بم نیز بیش از 85 درصد پیشرفت داشته است.

وی به راه اندازی کارگاه ساخت خشتهای مقاوم در برابر زمین لرزه اشاره کرد و گفت: خشتهایی که هم اکنون برای بازسازی از آنها استفاده می شود پس از طرحهای مطالعاتی ساخته می شوند و در مقابل زمین لرزه مقاوم هستند.

وی ادامه داد: در ساخت این خشتها از مواد اولیه بومی از جمله خشت و الیاف درختانهای نخل استفاده می شود.

وی گفت: هم اکنون بازسازی بخشهایی از ارگ تمام شده است که می توان به بازسازی مسجد پیامبر(ص) اشاره کرد که برای مردم بم از اهمیت بالایی برخودار است.

این فعال گردشگری همچنین از در دست اجرا بود مرمت خانه سیستانی اشاره کرد و گفت: بخشهای گسترده ای از ارگ بازسازی شده و مسیرهای قابل توجهی برای بازدید بازگشایی شده است.

حضور کشورهای خارجی و یونسکو برای نجات ارگ بم

وی با اشاره به سطح بالای کارهای انجام شده در این بنای تاریخی گفت: خارج شدن ارگ بم از فهرست آثار در معرض خطر نشان می دهد که عملا کارهای قابل توجهی در این پایگاه انجام شده است.

ناظری اضافه کرد: این بنای تاریخی در سطح بین المللی بسیار حائز اهمیت است و کشورهای استالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن در بازسازی این بنا همکاری تنگاتنگ داشته اند.

وی گفت: یونسکو بیشتر در زمینه پژوهشی و مطالعاتی همکاری راهبردی دارد اما برخی از کشورها اعتبارهایی را نیز به مرمت این ارگ اختصاص داده اند اما بیشترین اعتبار از سوی کشورمان تخصیص یافته است با این وجود طی ماههای اخیر مشکلاتی در زمینه تامین و کمبود اعتبار به وجود آمده است که امیدواریم برطرف شود ضمن اینکه مدیرکل یونسکو نیز در بازدیدی که از ارگ بم داشت ضمن رضایت از روند بازسازی قول داده است که در راستای جذب اعتبار از طرف کشورهای مختلف تلاش کند.

وی از همکاری آلمانیها در بهسازی خانه سیستانی و همکاری فرانسوی ها در مرمت دروازه دوم ارگ بم خبر داد.

کمبود اعتبار مرمت را کند کرده است

فرماندار سابق بم نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: اقتصادی بم برمبنای کشاورزی، صنعت و البته گردشگری شکل گرفته است و از اهمیت بالایی برخوردار است.

حسین زین الصالحین ادامه داد: بازسازی ارگ بم پس از زمین لرزه بم با جدیدت در دستور کار بوده است و در حال حاضر نیز شاهد پیشرفت قابل توجهی هستیم.

زین الصالحین افزود: باید در زمینه تامین اعتبار بازسازی ارگ بم حرکت کنیم و کمبود اعتبار موجب کندی بازسازی شده و امیدواریم در این خصوص اقدامات مناسبی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اهمیت ارگ بم برای مردم بم، بیان کرد: مسئولان محلی و استانی کرمان برای بازسازی این ارگ اهمیت بالایی قائل هستند و انتظار داریم میراث فرهنگی هم اعتبار بیشتری را به این ارگ اختصاص دهد.

وی ادامه داد: بازرسان یونسکو به صورت مرتب از ارگ بم و شهر بازدید می کنند زیرا منظر شهر نیز ثبت جهانی است و ما نیز در گذشته سعی کردیم مطابق معیارهای یونسکو کارها را انجام دهیم.

وی گفت: اما باید بگویم که شهر بم در کنار ارگ بم دارای اماکن تاریخی دیگری نیز می باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است و پایگاه جهانی بم برای مرمت این بناها نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

نجات بخشی چهار اثر خارج از ارگ بم

مدیر پایگاه جهانی بم در این خصوص گفت: همه بناهای شهر بم جزو منظر تاریخی بم محسوب می شود و از اهمیت جهانی برخوردارند.

افشین ابراهیمی گفت: در همین راستا طی ماههای گذشته طرح نجات بخشی چهار اثر جدید در دستور کار قرار گرفته است و به پایان رسیده است.

وی گفت: بازسازی ارگ بم و این بناهای تاریخی در کنار یکدیگر نشان از جامعیت اقدامات نجات بخشی در شهر بم دارد.

اعتبارات سال جاری به زودی بررسی می شود

ابراهیمی خاطرنشان کرد: یخدان ارگ، حوض گازرشو، کوشک رحیم آباد و قلعه دختر از جمله این بناها هستند.

مدیر پایگاه جهانی بم ادامه داد: در کنار این آثار مرمت خانه عامیریها، کارخانه حناسازی، مقبره خواجه آفاق و مجموعه وکیل از جمله اقداماتی است که هم اکنون در حال انجام است.

وی یکی از اقدامات پایگاه را زنده نگه داشتن آثار تاریخی از جمله ارگ بم است و سعی داریم پس از بازسازی استفاده کاربردی از این مکانها صورت گیرد تا مردم در این مکانها حضور یابند و بار دیگر شاهد احیاء گردشگری باشیم.

وی گفت: هم اکنون اعتبار سال 92 در حال هزینه شدن است و اعتبارات سال 93 به زودی مشخص می شود.

فعالیت 10 کارگاه مرمت در ارگ بم

وی از ادامه مرمت بناهای تاریخی بم در چارچوب طرح جامعه مدیریت منظر فرهنگی بم خبر داد و گفت: در حال حاضر 10 نقطه ارگ بم شاهد ادامه فعالیت مداوم مرمتکاران است.

وی گفت: اصطبل، حاکم نشین، خانه یهودیها، خانه سیستانیها و پنج نقطه از حصار غربی از جمله این کارگاهها است و مرمت حصار شرقی و جنوبی هم به پایان رسیده است و به زودی مرمت حصار شمالی در سال جاری آغاز می شود.

لزوم اختصاص خط اعتباری ویژه برای مرمت ارگ بم

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس در خصوص مرمت ارگ بم به خبرنگار مهر گفت: مرمت ارگ بم همچنان ادامه دارد اما کمبود اعتبار روند کار را کند کرده است که مردم بم خواستار تخصیص اعتبار و تند شدن روند مرمت هستند.

وی به تلاشهای پایگاه جهانی بم اشاره کرد و گفت: در شهرستان بم 64 اثر تاریخی ثبت شده وجود دارد.

وی خواستار اختصاص خط اعتباری ویژه برای بازسازی ارگ بم شد و گفت: گردشگری در بم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

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گزارش: اسما محمودی