ارتش آمریکا نگران خروج سیا از افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوس آنجلس تایمز، ارتش آمریکا درباره نحوه خروج نیروهای سیا از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

بنا بر ین گزارش ، سیاقصد دارد تا تابستان امسال پایگاه های اطلاعات ماهواره ای خود رادر سرتاسر افغانستان تعطیل و تمامی پرسنل خود را به کابل منتقل کند.

یک مقام نظامی آمریکا که خواسته است نامش فاش نشود با اعلام این خبر گفته است ارتش آمریکا این برنامه سیا را غیرمنتظره دانسته و نگران است در صورت انجام چنین کاری از سوی سیا هزاران نیروی نظامی این کشور که در

افغانستان حضور دارند از اطلاعات نظامی مورد نیاز خودمحروم شوند.

در پی امضاء نشدن توافقنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا قرار است نظامیان آمریکایی در سال 2014 از افغانستان خارج شوند.