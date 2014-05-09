خودروهای نمایشگاه داران متخلف از اول خرداد توقیف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی در خصوص نمایشگاه داران خودرو که در پیاده روهای خیابان های شهر تهران مزاحمت ایجاد می کنند، تصریح کرد: برخی از مغازه داران این صنف باعث بروز مشکل و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می شوند به طوری که تردد عابران پیاده و عبور و مرور خودروها در برخی معابر با مشکل مواجه شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل مزاحمت های پی در پی این صنف برای شهروندان نسبت به برخورد آنها اقدام خواهیم کرد، ادامه داد: مراکز خرید و فروش خودرو را برای این موضوع در نظر گرفته ایم که فعالان این عرصه از سه شنبه تا 5 شنبه هر هفته در سکوی اختصاصی این مراکز حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنین خاطر نشان کرد: در این رابطه ابتدا رییس صنف نمایشگاه داران اتومبیل در اواخر سال گذشته اخطاری را به صورت پیامکی به تمامی افراد این صنف داد و در مرحله بعدی از طریق عکس آدرس ها به صورت کتبی اخطار برای این افراد فرستاده شد. در نهایت در مرحله سوم اخطارها از طریق اداره ساماندهی مناطق با کمک راهور بدست متخلفان رسید.

قدیمی با اعلام این خبر که تا آخر اردیبهشت ماه به متخلفان فرصت داده و تنها اخطار می دهیم، ادامه داد: از اول خرداد ماه با کمک راهور نسبت به توقیف خوروهای نمایشگاه داران متخلف اقدام خواهیم کرد.