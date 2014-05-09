ضرورت تشکیل ستاد پیگیری شعار سال در شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه های نمازجمعه شهر خرمدره افزود: این ستادباشناسایی و احصامسائل ومشکلات مربوط به اقتصادوفرهنگ آن منطقه با مشاوره افراد صاحب نظرودلسوز و به بکارگیری امکانات وپای کارآوردن مردم ونهادها وادارات مربوطه درراستای رفع ودفع مشکلات اقتصادی وفرهنگی آن منطقه گام بردارند.

وی بااشاره به 13رجب سالروزولادت باسعادت حضرت علی(ع)ادامه داد:علی (ع) تنهامولودکعبه،روح وجان وتربیت شده دامان پرمهرپیامبراکرم(ص)، سردار جبهه ها،عابد محراب ومسجد، پدر11امام معصوم وسادات ،آیت عظمای الهی،شهیدمحراب ونمازومظلوم عالم ،آیینه تمام نمای اسماءوصفات حق تعالی می باشد.

حجت الاسلام نور پور اظهار داشت:عالم وآدم مدیون علی(ع) است و بر ما پیروان آن حضرت لازم است که به ایشان تاسی واقتداکنیم وسعی کنیم با نهج البلاغه و غررالحکم و کلمات و زندگی سرتاسر نورانی آن امام همام بیشترآشنا شویم.

امام جمعه خرمدره، بااشاره به ایام البیض واعتکاف گفت:اعتکاف سنت حسنه وتمرین عملی بندگی حق تعالی ونمادی ازاخلاص وعبودیت است که به برکت انقلاب احیاگشت وامروزرکشورشاهدحضورمیلیونهامعتکف جوان درمساجد هستیم.

حجت الاسلام نور پور، به سالروز لغو امتیاز تنباکوبا فتوای تاریخ آیت الله میرزای شیرازی اشاره کرد و یادآورشد: مراجع معظم تقلید،علما وحوزه های علمیه تشیع همیشه درطول تاریخ مدافع وحامی اسلام ،کرامت وعزت مردم وعلمداران مبارزه باظلم واستکباربوده وهستند. سرعلماوبزرگان شیعه بی گناه بالای چوبه داررفته امامردم را،اسلام را،کشوررا و آبروی مردم رابه بیگانه ها نفروخته اند.