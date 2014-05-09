نباید تیم مذاکره کننده را تضعیف و جامعه را در زمینه هسته ای دوقطبی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در همایش تجلیل از پیشکسوتان روحانی رزمنده شهر تهران که در محل تالار خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: خداوند را شاکرم که این توفیق نصیب بنده شد تا در جمع شما که در حماسه دفاع مقدس حضور داشتید و برای همه ما رزمندگان - چه یک رزمنده ساده و با اخلاص و چه فرماندهان دوران دفاع مقدس – نقطه امید بودید، حضور پیدا کنم. از یک طرف هم سخن گفتن در جمع علما که نماد علم و ایمان هستند برای من بسیار سخت و دشواراست.

شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: انسان در زندگی با لحظاتی روبرو می شود که آن لحظات در واقع لحظات امتحان و آزمایش است. چنین لحظاتی برای همه ما پیش می آید. جامعه نیز اینگونه است؛ به نحوی که برای هر جامعه ای نیز لحظاتی برای آزمایش پیش می آید. دوران دفاع مقدس یکی از آن امتحان های بزرگ الهی بود که هم برای یکایک این مردم و هم برای جامعه اسلامی یک آزمایش بزرگ محسوب می شد. البته این آزمایش ها همچنان ادامه دارد چرا که سنت الهی اینگونه است و ما اسلام و اندیشه بزرگ اسلامی را از شما بزرگواران، اینگونه فهم کرده ایم. یک روز در میدان دفاع مقدس باید در مقابل تیرها، گلوله ها، خمپاره ها، موشک ها و حملات تانک ها امتحان پس می دادیم و امروز هم بیش از دو دهه است که باید در جامعه اسلامی، در مقابل صدا و خواسته های بحق مردم و برای مقابله با تبعیض و فساد جوابگو باشیم چرا که ما مسئول هستیم و باید امتحان پس بدهیم.

قالیباف تاکید کرد: امروز هم بدون شک ما نیازمند همان زهد شیعی برگرفته از مکتب اهل بیت (ع) هستیم. آن هم نه تنها یک زهد فردی، بلکه یک زهد شیعی اجتماعی. باید باور کنیم که امروز هم بیش از هر زمان دیگری نیازمند کلام، مرام و کردار و رفتار علوی هستیم. در فرهنگ علوی که شما بزرگواران، امام خمینی (ره) و شهدا به همه ما آموخته اید تاکید شده است که قدرت هدف نیست بلکه قدرت وسیله است. وسیله ای برای اثبات و تحقق کارآمدی دین در اداره امور جامعه.

وی خاطر نشان کرد: باور و امید ما بر این است و به این موضوع ایمان داریم که اگر امروز هم با همان باورهای دوران دفاع مقدس به میدان بیاییم، با همان گفتمان دوران دفاع مقدس که برخاسته از مکتب تشیع بود، گام برداریم و با یک عمل مکتبی و علوی در زمینه مدیریت، فرهنگ و با روحیه جهادی در این عرصه در میدان باشیم، بدون شک راه نجات و پیروزی و موفقیت را طی کرده ایم و عزت دنیا و آخرت ما در گرو این مسیر است.

شهردار تهران افزود: روحانیت شیعه به رهبری امام راحل(ره) در این مقطع از تاریخ -در دوره مبارزه و دفاع مقدس و همچنین در پیروزی انقلاب اسلامی- پرچمدار این مکتب و حرکت بوده اند. ما نیز چه بخواهیم و چه نخواهیم در این ابتلا و آزمایش الهی و در این مقطع، برای نشان دادن کارآمدی دین در اداره امور جامعه نیازمند همین روحیه هستیم. امروز هم باید باورمان بر این باشد و برای حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و فرهنگی مردم تلاش کنیم. همچنین به تبعیت از فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسین (ع)، باید توجه به ایتام و مستضعفان و توجه به زنانی که امروز سرپرست خانوار هستند، مورد توجه باشد. زنانی که هم رسالت و مسئولیت اقتصادی فرزندان خود و هم وظیفه تربیت آن ها را بر عهده دارند و در این دوران سخت، در عرصه اقتصادی زندگی می کنند. در این مسیر اگر حل مشکلات مردم، نیازمند فدا شدن توان، وقت و زندگی ما است باید با فرهنگ و روحیه جهادی پا به میدان بگذاریم تا بتوانیم به وسیله آن باری از مشکلات جامعه برداریم.

وی ادامه داد: این مسیری است که ما از فرهنگ جهاد و مکتب تشیع و در پای منابر و کلاس های شما بزرگان آموخته ایم. بدون شک در دوران دفاع مقدس هیچ خاکریز و هیچ محل سخت و همچنین درگیری های تن به تنی نبود که ما روحانیت را در آن میدان نبینیم؛ به گونه ای که روحانیون مظلومانه جنگیدند و به شهادت رسیدند. امام راحل (ره) نیز به عنوان فرمانده کل قوا، در اداره کلان و پیاده کردن این گفتمان تلاش کردند و شما نیز نشان دادید که در میدان هستید. از این رو است که در این عرصه هم حتما باید در میدان باشید تا با رهنمودهای شما بر مشکلات فائق بیائیم.

مقام معظم رهبری بر پرونده هسته ای نظارت دقیق و عمیق دارند

محمدباقر قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده هسته ای ایران و مذاکرات با گروه 5 + 1 اشاره کرد و گفت: امروز در جامعه ما یک موضوع و پرونده مهم وجود دارد که همه ما - چه نخبگان و چه عموم جامعه - را در عرصه های مختلف به خود مشغول و درگیر کرده و حتما این موضوع پرونده هسته ای برای همه شما که مهم ترین رسالتتان توجیه کردن و روشن ساختن مردم در مکان های مختلف است، از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. از این جهت است که من باور قلبی خودم را پیرامون این مساله مهم عرض می کنم. البته شاید در گذشته و به عنوان یک خادم مردم در شهرداری تهران، در محافل و سخنرانی ها کمتر به موضوعاتی از این جنس پرداخته ام، اما امروز احساس کردم که وظیفه دارم درک خودم را صادقانه خدمت شما عرض کنم، هر چند که ممکن است اشکالی هم بر آن وجود داشته باشد.

شهردار تهران تاکید کرد: پرونده هسته ای یکی از مهم ترین پرونده های سیاست خارجی در تاریخ ایران است و حتما آیندگان در سال ها و قرن های بعد، بر این موضوع قضاوت خواهند کرد. این پرونده نیز دارای پیچیدگی های حقوقی بسیار و همچنین بازیگران و دست اندرکاران متعددی است که در سطوح مختلف ، چه از همسایگان ما، چه در حوزه منطقه ای، چه در سطح جهانی و چه قدرت های بزرگ همه در این موضوع ایفای نقش می کنند. این میدان مبارزه ای است که ملت، انقلاب و نظام اسلامی با این پرونده روبرو است.

قالیباف در ادامه تصریح کرد: اولین نکته ای که به نظر می رسد همه باید به آن توجه داشته باشیم، آن است که مقام معظم رهبری بر این پرونده مهم ، نظارت دقیق و عمیق دارند و در حقیقت اداره کننده اصلی موضوع هستند. بدون شک ایشان خط قرمزهایی که باید رعایت شود را از هر کسی و در هر جایگاهی مطالبه خواهند کرد. اعتقاد راسخ ما بر این است که ایشان به هیچکس اجازه نخواهند داد که عزت ملت ایران و نظام اسلامی را خدشه دار نموده و بر سر این مسایل با هیچ چیز، هیچ کس و هیچ دولتی معامله نمی کنند و در فرهنگ تشیع و نظام ولایی نیز چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین مهم است که باور کنیم و کاملا بپذیریم که این پرونده، اینگونه اداره می شود.

نباید تیم مذاکره کننده را تضعیف کنیم

وی افزود: از آن طرف و در کنار چنین سیاست و استراتژی مشخص و روشنی، وقتی به گذشته نگاه می کنیم شاهد هستیم که دولت های مختلف با این موضوع واحد، رفتارهای متفاوتی از خودشان نشان داده اند و بعضا این رفتارها با یکدیگر متضاد هم بوده است. طبیعتا یکی از این رفتارها در این مقطع از زمان اتفاق می افتد و ما می بینیم که مقام معظم رهبری با صراحت تمام در بیانات خود از تیم اعزامی حمایت کرده و می فرمایند که تیم مذاکره کننده بچه های انقلاب و بچه های خود ما هستند. اگر این موضوع را مستقیم از امام خود می شنویم، باید بدانیم که نباید این تیم را تضعیف کنیم. نباید قلمی بر صفحه کاغذی و بیانی بر زبانی جاری شود تا بر اثر این بیان و قلم، آن هم در جایی که امروز صحنه مقابله است، احساس ضعف کنند.

قالیباف یادآور شد: نباید از عناوین و القابی استفاده کنیم که تیم مذاکره کننده را تضعیف کند. البته نقد در هر شرایطی حق جامعه و افراد است و آن ها باید بتوانند نقد کنند، اما باید بدانیم که نقدی اثر گذار و پایدار است و می تواند سازنده باشد که این اصل را رعایت کند و آن اصل نیز در صداقت و نیت نقدکننده است. البته این مسئله نه در موضوع هسته ای بلکه در هر موضوع نقدی وجود دارد و اگر صداقت و نیت خالص در آن نقد نباشد، آن نقد دیگر نقد ارزشمندی نیست.

دو قطبی کردن جامعه در زمینه مسایل هسته ای امنیت و اقتدار ما را به خطر می اندازد

وی ادامه داد: چرا این نکته را با این صراحت بیان کردم؟ از این جهت که ما نباید در موضوعات مهم و حیاتی که سرنوشت جامعه اسلامی در گرو آن است، به گونه ای رفتار کنیم که جامعه اسلامی را در این زمینه دو قطبی کنیم. این امر امنیت ملی، اقتدار ما است و مولفه های قدرت را به خطر می اندازد که تبعات آن به نظام، ملت و کشور اسلامی ما آسیب خواهد رساند. باید توجه داشت منافع این مساله برای اشخاص، افراد، گروه ها و دولت ها نیست بلکه این موارد کیان نظام اسلامی است. همه ما باید بدانیم – و تیم مذاکره کننده ما نیز حتما می داند – که مذاکره یک فرایند دو طرفه است و نباید انتظار داشت که بتوانند در یک فرآیند دو طرفه، همه خواسته های ما را به طرف مقابل بقبولانند. نمی شود همه مطالبات تامین شود، مخصوصا اینکه ما با مستکبران و آمریکای جهانخواری طرف هستیم که در تاریخ زندگی خودش از روزی که به قدرت رسیده، نشان داده که همیشه با این ملت و به ویژه با انقلاب اسلامی سرستیز دارد.

به گفته شهردار تهران، باید بدانیم تا ما در ماهیت انقلابی – اسلامی خودمان ایستاده ایم و آمریکا در خوی استکباری خودش ایستاده است، رابطه ما رابطه گرگ و میش است. ما با چنین کسانی پای میز مذاکره هستیم و نباید به هیچ قیمتی به آن ها اعتماد کنیم. مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها چه در دولت های گذشته و چه در این دولت، این موضوع را به همه متذکر شده اند. یادتان است روزی تا مرز تعلیق پیش رفتیم اما بعد دیدیم که آن ها خیانت کردند؟ پس نباید ساده اندیشی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر آن ها با ما خوش و بش می کنند و حرف می زنند، این ها به معنی دوستی کردن با ملت ما نیست. از همین جهت است که مقام معظم رهبری می فرمایند «نرمش قهرمانانه»؛ یعنی میز مذاکره هم یک میدان مبارزه و نبرد است که نوع آن عوض شده است. چطور روزی دشمن با تهاجم نظامی به مبارزه انقلاب اسلامی آمد و چطور وقتی از اینجا ثمر نگرفت، با تهاجم فرهنگی به سراغ انقلاب اسلامی آمد؛ امروز هم در عرصه سیاست خارجی باید بدانیم که این میز گفت و گو، یک میز مبارزه است نه یک میز مذاکره؛ از این رو مذاکره برای مبارزه است.

قالیباف ادامه داد: اما سوال اصلی این است که آیا ما قبل از تحریم در این کشور هیچ مشکلی نداشتیم؟ قبل از اینکه تحریم اتفاق بیفتد و حتی قبل از اینکه موضوع هسته ای مطرح شود، آیا وضع اقتصادی و فرهنگی ما وضع خوبی بود؟ این سوالی است که باید برای افکار عمومی در جامعه به روشنی باز شود و به این سوال ها پاسخ داده شود. به هر حال ما در دهه اول انقلاب نیستیم بلکه بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی گذشته است. دولت های متعددی نیز با گرایش، سلایق و جهت گیری های متفاوت، هر آنچه خواستند را در این کشور به نمایش گذاشتند. همه ما خروجی های آن اعم از خروجی های اقتصادی و فرهنگی را در زندگی خود دیده ایم. باید خوب فهم کنیم که اگر امروز تحریم اتفاق افتاده و دشمن از اینجا تاخت و تاز به انقلاب اسلامی را شروع کرده است، باید یک درس بزرگ بگیریم. گذشته نشان داده است که به مدد پول راحت الحلقوم نفت، نه با یک مدیریت صحیح و درست؛ جامعه را اداره کردیم.

وی افزود: امروز که دشمن بر این نقطه ضعف ما دست گذاشته است، باید مراقب باشیم. زمانی که ما در جبهه بودیم، دشمن نگاه می کرد که کجا ضعف داریم و از همان نقطه به ما حمله می کرد. عملیات کربلای چهار و کربلای پنج را که فراموش نکرده ایم. در کربلای چهار و در منطقه شلمچه، به خین رفتیم اما نشد، در همان عملیات فهمیدیم که دشمن در پیچ کوت سواری دچار اشکال است، از این رو در کوت سواری به دشمن زدیم و موفق شدیم.

شهردار تهران همچنین گفت: دشمن، دشمن است. دشمن نگاه کرده و آسیب ما را تشخیص داده است. در دولت های گذشته نشان داده شده است که ضعف خودشان را با پول بی زبان نفت مدیریت کردند. این دیگر مدیریت نمی خواهد بلکه هر کسی می تواند این کار را انجام دهد. در زیر این فرصت که فرصت بزرگ کشور ما بود، نفت را تبدیل به یک تهدید کردیم. مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها بر این موضوع تاکید کردند که باید پول نفت را در حوزه های سرمایه گذاری ببریم نه در خرج روزمره. این کار پیش نرفت تا زمانی که سالی یک درصد از بودجه در برنامه جدا شد، اگر امروز چیزی در کشور مانده است از همان جایی است که یک درصد از بودجه جدا شده است.

وی خاطر نشان کرد: من بارها اشاره کرده ام که در مقایسه قیمت نفت در ابتدای و انتهای دهه 80 شاهد هستیم که در ابتدای دهه 80 قیمت نفت 10 - 12 دلار بود و در پایان دهه 80 قیمت نفت 100 دلار شده است. این بدان معنی است که قیمت نفت 10 برابر شده است اما در موضوعات مختلف از جمله بیکاری و ... اتفاقی نیفتاده است. تحریم به ما نشان داد که دشمن از این نقطه در حال تاختن بر انقلاب اسلامی و عزت ما است. باید بدانیم که تغییر رویکرد دشمن از تهاجم نظامی به جنگ اقتصادی به معنای مذاکره کردن با ما نیست. هنوز اندیشه دشمن، اندیشه فروپاشی نظام اسلامی است اما به روشی دیگر.

محمدباقر قالیباف همچنین تاکید کرد: بدون شک تحریم، ظالمانه است و باید تلاش کنیم که این تحریم ها را بشکنیم. باید تلاش کنیم به افکار عمومی جهانی نشان دهیم که به دنبال جنگ افروزی نیستیم. ما ملتی اهل منطق هستیم، امام ما نیز با منطق اهل بیت (ع)، قرآن و عترت به دنبال صدور انقلاب اسلامی بوده است نه با کشور گشایی. آنکه جنگ را شروع کرد، شما بودید نه ما؛ این منطق ما است. حقا دولت باید در این مسیر تلاش کند و همه ما نیز باید همراهی کنیم. اما باید باورمان باشد که دشمن به دنبال حل مشکل نیست بلکه به دنبال مبارزه با یک روش دیگر و به دنبال پیروزی است. بنابراین نباید از این موضوع غفلت کنیم.

تصور برطرف شدن مشکلات کشور با رفع تحریم ها، سناریوی دشمن است

شهردار تهران در ادامه گفت: سوال دوم این است که راه مقابله با این تحریم چیست؟ دو راه پیش روی ما قرار دارد، یک راه آن راه حلی است که مسیر مورد نظر دشمنان ما است. من با صراحت عرض می کنم مسیری که دشمنان ما دوست دارند در آن حرکت کنیم، آن مسیری است که معطوف به حوزه سیاست خارجی شویم. بدان معنی که راهکار خروج سریع و بسیار تند از همه نابسامانی های ایجاد شده و رخنه هایی که دشمن از آن وارد شده است را فقط تمرکز در حوزه سیاست خارجی دانسته و آن را فقط در حوزه مذاکره ببینیم . نباید این توقع را در مردم ایجاد کنیم که اگر این موضوع حل شود، همه مشکلات حل می شود. این مسیر، اصلا مسیر درستی نیست و مسیری است که دشمن برای ما طراحی کرده است. دلیل آن هم بسیار روشن است. وقتی تحریم نبودیم مگر مشکلات ما حل شده بود؟ به فرض آنکه فردا نیز بگویند تحریم نیست، مگر مشکلات ما که به مردم وعده می دهیم قابل حل است؟ اگر قابل حل نبود، در این شرایط مردم احساس نا امیدی می کنند اما آیا این ناامیدی خواسته دشمن نیست؟ این نشان دادن ناکارآمدی دین در اداره امور جامعه نیست؟ این همان فروپاشی نظام که دشمن آن را دنبال می کند، نیست؟

محمدباقر قالیباف در ادامه تصریح کرد: اما در راه حل دوم که به نظر می رسد راه حل منطقی ما است، باید تلاش کنیم تا آسیب پذیری های خود را به حداقل ممکن برسانیم. ما باید یاد بگیریم کشور را بدون نفت هم اداره کنیم؛ همانطور که در سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز بر این موضوع تاکید شده است. من یک مدیر خدمتگزار هستم و می گویم در کشوری که نفت 10 دلاری و نفت 100 دلاری، تاثیری در اقتصاد آن نگذارد، پس با وجود نفت و بدون نفت نیز می شود کشور را اداره کرد. اما بر اساس همان نکته ای که مقام معظم رهبری فرمودند، این امر نیازمند باور داشتن به گفتمانی است که برخاسته از مکتب تشیع و گفتمان مکتبی و جهادی است. باید دل در گرو آن داشته باشیم تا موضوعات را حل کنیم، با نگاه سازشکارانه و فرهنگ لیبرالیست نمی شود این مبارزه را انجام داد. باید همان زهدی که در دوران دفاع مقدس مطرح بود، در این عرصه هم آن زهد را داشته باشد تا نصرت الهی شامل حال ما شود. .

وی یادآور شد: در حقیقت دشمن از یک ضعف ما وارد شده است اما همیشه می دانیم که خود فرصت، هم فرصت است و هم تهدید. خود تهدید که از آن نگران هستیم، بزرگ ترین فرصت نیز به شمار می آید. این ما هستیم که با نگاه و روش خود و با باورهای اندیشه اسلامی خود این تهدید و ضعف را تبدیل به نقطه قوت و فرصت می کنیم. در حقیقت نباید خدای ناکرده با یک اشتباه بزرگ و ایجاد کردن توقع بیجا در مردم به جای کار و تلاش، به این موضوع دامن بزنیم تا انتظار عمومی را بالا ببریم. همه باید توجه داشته باشند که این موضوع ، یک موضوع ملی است. بنابر این رفتار گروهی، سیاسی و جناحی نکنیم. اینجا از آن نقاطی است که باید در تمام لحظات گوش به فرمان و تدابیر مقام معظم رهبری داشته باشیم.

باید برای وحدت در جامعه، برمدار اندیشه های امام خمینی (ره) تلاش کنیم

شهردار پایتخت همچنین اظهار کرد:ما باید بدانیم عزت قدرت و مولفه های قدرت - نه تنها صرفا در حوزه سیاست خارجی - در این است که سناریوهای متعدد و موازی برای این کار داشته باشیم. اگر اینگونه حرکت کنیم، به نظر می رسد می توانیم از نقطه دیگری ورود پیدا کرده و در جایی که دشمن می خواهد و طراحی کرده است تا از آنجا حمله کنیم، وارد نشویم. معلوم است اگر در زمین دشمن بازی کنیم، می بازیم. البته این بدان معنی نیست که نباید مذاکره کنیم، نظر رهبری نیز خیلی روشن و مشخص است. حتما باید مذاکره کنیم و به دنیا بگوییم که این تحریم ظالمانه است، اما تاکید ما باید بر توان داخلی باشد.

وی ادامه داد: هر کجا به باورها و ارزش های دینی و ارزش های سیاسی امام خمینی (ره) تکیه دادیم، موفق بودیم. در این اندیشه سیاست تاکید بر توان داخلی، به معنای تکیه دادن به مردم مورد توجه است چرا که انقلاب را مردم پیروز کردند. 15 خرداد 42 مردم در صحنه نبودند و امام با این عظمت و جوان را تبعید کردند، اما وقتی مردم به صحنه آمدند، امام (ره) خلاف خواست همه استکبار جهانی از نجف، کویت و پاریس وارد کشور شد. از آن جایی که مهم ترین مولفه بزرگ قدرت ما مردم هستند، به همین جهت اشاره کردم که نباید مردم را دوقطبی کنیم که یکی بگوید موافق و یکی بگوید مخالف هستم. مگر اینجا یک کار سیاسی و حزبی است که بگویند موافق و مخالفم؟! این امنیت ملی ما است. دشمن نیز همین را می خواهد. از این رو تکیه بر توان داخلی، تکیه بر مردم و گوش به فرمان رهبری بودن می تواند ما را به پیروزی برساند.

وی در پایان گفت: شما نیز باید بر وحدت در جامعه و برمدار اندیشه های امام خمینی (ره) تلاش کنید تا از جانب دیگرانی که ممکن است به این موضوع بی توجهی کنند، آسیب نبینیم.

