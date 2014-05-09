باز کردن واتس آپ و فیس بوک واکسینه کردن جوانان نیست/آقای رئیس جمهور مگر چقدر بی دین در این کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس در جمع زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی اظهار کرد: بنده با صراحت عرض می کنم منتقد دولت نیستم و به عنوان یک طلبه در تربیون نماز جمعه فقط نهی از منکر می کنم و این حداقل کاری است که باید در نماز جمعه صورت گیرد و حالا که نهی از منکر در همه تعطیل شده است ما باید وظیفه امان را انجام دهیم.

امام جمعه مشهد با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مراسم تقدیر از معلمان کشور بیان کرد: رئیس جمهور دو نکته را در این برنامه مطرح کرده اند و در نکته اول فرمودند دشمن فرهنگ ما را هدف قرار داده است و قصد دارد با تهاجمات گسترده ای بر اخلاق، رفتار و سبک زندگی مقابله کند.

آیت الله علم الهدی افزود: اگر قرار است دشمن لشگر کشی کند آیا ما باید جاده های لشگر کشی دشمن را باز کنیم، آیا این تهاجم با ابزاری غیر از ماهواره و نرم افزارهای اجتماعی است.

وی گفت: شورای عالی مصادیق مجرمانه اعلام کرده است نرم افزار واتس آپ باید مسدود شود و وزیر ارتباطات گفته رئیس جمهور گفته اند واتس آپ باید آزاد باشد که البته چون شورای عالی مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان است و دادستان زیر نظر قوه قضائیه باید دید که آیا رئیس جمهور می تواند در این قضیه ورود پیدا کند؟

امام جمعه مشهد با بیان اینکه وزیر ارتباطات می گوید تا جایگزینی برای این نرم افزارها پیدا نشود نباید آنها را مسدود کرد تاکید کرد: اگر خانواده ای گفتند غذایی نداریم جز یک غذای مسموم باید بگوییم این غذای مسموم را بخورید تا غذای جدید بیاوریم و آیا این پاسخ درستی است که شما می دهید.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) نرم افزاری طراحی کرده اند که می تواند جایگزینی برای این نرم افزارها باشد، کمکشان کنید تا این نرم افزار هر چه سریعتر راه بیافتد.

وی بیان کرد: ایشان در یک فرمایش دیگر فرموده اند در برابر تهاجم فرهنگی باید جوانان را واکسینه کردند نه استرلیزه و این حرف یعنی اگر وبا در یک شهری وارد شد باید مردم را واکسینه کرد و همزمان آب های آلوده به میکروب وبا را وارد شهر کرد و آیا اینگونه می خواهند مردم شهر را واکسینه کنند؟

امام جمعه مشهد افزود: رئیس جمهور را ولی فقیه که نائب امام زمان است را نصب کرده است و ما وظیفه امان کمک به این دولت است و برای این موفقیت دولت هم دعا باید کنیم اما چرا ایشان باید اینگونه رفتار کنند.

آیت الله علم الهدی گفت: مگر چقدر بی دین در این کشور داریم که برای راضی کردن آنها این حرف ها را می زنیم آن هم در کشوری که فقط در یک روز 700 نماز جمعه برگزار می شود و این همه زن و مرد مومن و متدین در این کشور وجود دارند.

وی افزود: دستیارتان هم که می گوید باید با بنی اسرائیل بسازیم، خودتان هم که اینگونه حرف می زنید، بزرگوار دیگری هم می گوید معنای فرهنگ این نیست که آواز خوانها آواز نخوانند و زن ها چهره زیبایشان را نشان ندهند، آخر شما ها چکار شده اید که این حرف ها را می زنید.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: بنده وظیفه سیاسی ندارم، بنده وظیفه ام نهی از منکر است که این حداقل کاری است که باید انجام دهم.

آیت الله علم الهدی ضمن تبریک میلاد امام جواد(ع) گفت: 15 روز اول ماه رجب متعلق به دو نور دیده امام رضا(ع)امام جواد و امام هادی (ع) است که جا دارد این مناسبت را به امام هشتم و مردم متدین تبریک عرض کنیم.

وی گفت: دوران امامت امام جواد یک فصل ویژه ای بود که استکبار عباسی سعی داشت مردم را برای تحت تاثیر قرار دادن خودش تا می تواند از دین دور کند و سعی می کرد تهاجم فکری و فرهنگی را زیاد کند و امام جواد (ع) در یک چنین شرایطی امامت می کردند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: علت اینکه امسال از جانب رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده است این است که دشمن اقتصاد و فرهنگ مردم را هدف قرار داده است دشمن می خواهد فرهنگ دینی را از بین ببرد و به اهداف خودش دست یابد.