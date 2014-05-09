اجرای قوانین مربوط به شرکتهای دانش بنیان تا پایان سال/ بومی سازی صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در همایش توسعه صنعت نفت ایران با محوریت پژوهش، فناوری و نوآوری در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان روح حاکم بر داخلی سازی صنعت نفت در کشور است چرا که داخلی سازی این صنعت پروسه‌ای طولانی دارد و ایران هنوز به این مهم دست نیافته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه یک سری مفاهیم پژوهشی باید درک شوند تا بتوان در پژوهش های نفتی مشغول کار شد و به نتیجه رسید افزود: مهمترین برنامه‌های این معاونت در عرصه نفت ورود شرکت‌های دانش بنیان به این عرصه است.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا بازار را در هر حوزه‌ای به‌ دست آوریم گفت: به دست آوردن بازار مشکل است و طبیعی است که در حوزه نفت هم مشکلات مربوط به خود را دارد که این مشکلات دو طرفه و مربوط به صنعت و سازندگان داخلی است.

ستاری ادامه داد: امیدواریم با ایجاد شرایط برای شرکت‌های دانش بنیان و طبق تفاهم‌هایی با وزارت نفت بتوانیم عدد بزرگی از بازار را به دست آوریم و این پروسه طولانی است و نیاز به زمان دارد.

وی با بیان اینکه پارک فناوری پردیس یک ماکت از پژوهش در کشور است گفت: با ادامه روند بودجه پژوهشی رابطه ای بین دانشگاه و صنعت برقرار نمی‌شود. باید از پژوهش به عنوان منبع درآمد استفاده شود، نه محل هزینه.

دکتر ستاری به 40 میلیارد تومان سرمایه گذاری سال گذشته دولت در پارک فناوری پردیس اشاره کرد و افزود: در مقابل این پارک مبلغی بیش از هزار میلیارد تومان فروش داشته است که این نشانه روند مثبت تجاری سازی و عملکرد مناسب بخش پژوهش است.

معاون علمی وفناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید مراکز رشد را تقویت کنیم و از امکانات پژوهشکده‌ها در جهت رشد شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم گفت: با امکاناتی که در پارک‌ها از جمله حمایت های صندوق های ریسک پذیر، تامین اعتبار مشاوره‌های حقوقی و مالیاتی و کارهای نرم افزاری در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می دهد امیدوار است به زودی بازار را به دست بگیریم و مهمترین دغدغه و چالش های این معاونت در حال حاضر به دست آوردن بازار است.

ستاری با اشاره به اینکه دولت باید در علوم مرتبط با مرز دانش هزینه کند تصریح کرد: دولت باید تنها در زمینه علومی که در مرز دانش است هزینه کند ولی در مرحله تجاری سازی نه تنها دولت نباید خرج کند بلکه این بخش باید در آمدزا نیز باشد.

وی ادامه داد: تجاری سازی و مرز دانش باید دو مقوله جدا از هم باشند تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند به سمت بازار حرکت کنند.

در پایان این مراسم به 5 شرکت دانش بنیان دارای کیفیت برتر در حوزه محصولات و تجهیزات صنعت نفت گواهینامه کیفیت اهدا شد.