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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۰۱

رجبی:

توسعه آرامگاه مختومقلی فراغی نیازمند توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی است

توسعه آرامگاه مختومقلی فراغی نیازمند توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی است

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کلاله و مرواه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه آرامگاه مختومقلی فراغی نیازمند توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی پیش از ظهر جمعه در مراسم گرامی داشت مختومقلی فراغی در مراوه تپه گفت: برای توسعه این آرامگاه از طرف وزیر راه و شهرسازی نیازمند عنایت ویژه ای هستیم.

وی با بیان این که برای مردم عزیر محروم مراوه تپه این آرامگاه تفرجگاه به حساب می آید، افزود: وزیر راه یکی از وزاری پر تلاش دولت تدبیر و امید است و نگاه ایشان این طور است که به مناطق محروم توجه ویژه ای داشته باشند.

نماینده مردم کلاله خاطرنشان کرد: مختومقلی فراغی تنها یک شاعر یا عارف ترکمن نیست بلکه در تمام  قوم ها و مذاهب محبوبیت دارد و در اکثر شعر هایش از ظلم ستیزی و پرهیز از اختلاف صحبت می کند.

وی در پایان بیان کرد: مختومقلی در شعر غیرت دینی داشت و به ائمه اطهار و امام علی (ع) و بقیه  اعتقاد و باوردینی خاصی داشت.

کد مطلب 2288165

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