توسعه آرامگاه مختومقلی فراغی نیازمند توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی پیش از ظهر جمعه در مراسم گرامی داشت مختومقلی فراغی در مراوه تپه گفت: برای توسعه این آرامگاه از طرف وزیر راه و شهرسازی نیازمند عنایت ویژه ای هستیم.

وی با بیان این که برای مردم عزیر محروم مراوه تپه این آرامگاه تفرجگاه به حساب می آید، افزود: وزیر راه یکی از وزاری پر تلاش دولت تدبیر و امید است و نگاه ایشان این طور است که به مناطق محروم توجه ویژه ای داشته باشند.

نماینده مردم کلاله خاطرنشان کرد: مختومقلی فراغی تنها یک شاعر یا عارف ترکمن نیست بلکه در تمام قوم ها و مذاهب محبوبیت دارد و در اکثر شعر هایش از ظلم ستیزی و پرهیز از اختلاف صحبت می کند.

وی در پایان بیان کرد: مختومقلی در شعر غیرت دینی داشت و به ائمه اطهار و امام علی (ع) و بقیه اعتقاد و باوردینی خاصی داشت.