آمادگی ایران برای دو برابر شدن واردات گاز از ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سامی وند امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز تزریق گاز به دومین پروژه عظیم ذخیره سازی گاز طبیعی ایران در منطقه شوریجه خراسان، گفت: این پروژه ذخیره سازی گاز از حفاری 21 حقله چاه و یک پالایشگاه 20 میلیون متر مکعبی فرآورش گاز طبیعی تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با اعلام اینکه از روز گذشته تزریق روزانه 3.5 تا 4 میلیون متر مکعب گاز به مخزن شوریجه آغاز شده است تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به رفتار مخزن، حجم طریق گاز افزایش یابد.

وی با اشاره به هماهنگی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای راه اندازی دومین طرح عظیم ذخیره سازی گاز طبیعی ایران بیان کرد: در شرایط فعلی ایران با راه اندازی دو طرح ذخیره سازی گاز در سراجه قم و شوریجه خراسان به پنجمین کشور بزرگ ذخیره کننده گاز جهان تبدیل شده است و با بهره برداری از طرح های جدید ذخیره سازی گاز به ویژه در گنبدهای نمکی کاشان، ایران به بزرگترین کشور ذخیره کننده گاز طبیعی تبدیل شود.

سامی وند همنچنین با بیان اینکه از روز گذشته تزریق گاز به سه حلقه چاه طرح ذخیره سازی شوریجه خراسان آغاز شده است یادآور شد: در فاز اول ایجاد این مجمع ذخیره سازی حفاری 11 حلقه چاه به پایان رسیده که متناسب با ظرفیت کمپرسورهای پالایشگاهی حجم تزریق گاز افزایش می یاید.

وی مجموع ظرفیت ترزیق و برداشت گاز به مخازن کشور را روزانه 17 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: از تابستان سال جاری با استقرار یک دکل حفاری، حفاری برای ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز در گنبندهای نمکی نصرآباد کاشان آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران همچنین از امضای اولین قرارداد BOT در سطح صنعت کار گشور خبر داد و پیش بینی کرد تا دو ماه آینده اولین قرارداد BOT صنعت گاز ایران امضا شود.

توسعه میادین مستقل گازی روز میز شرکت نفت نیست