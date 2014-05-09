آمادگی ایران برای دو برابر شدن واردات گاز از ترکمنستان

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با اعلام اینکه از روز گذشته تزریق روزانه 3.5 تا 4 میلیون متر مکعب گاز به مخزن شوریجه آغاز شده است تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به رفتار مخزن، حجم طریق گاز افزایش یابد.
وی با اشاره به هماهنگی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای راه اندازی دومین طرح عظیم ذخیره سازی گاز طبیعی ایران بیان کرد: در شرایط فعلی ایران با راه اندازی دو طرح ذخیره سازی گاز در سراجه قم و شوریجه خراسان به پنجمین کشور بزرگ ذخیره کننده گاز جهان تبدیل شده است و با بهره برداری از طرح های جدید ذخیره سازی گاز به ویژه در گنبدهای نمکی کاشان، ایران به بزرگترین کشور ذخیره کننده گاز طبیعی تبدیل شود.
سامی وند همنچنین با بیان اینکه از روز گذشته تزریق گاز به سه حلقه چاه طرح ذخیره سازی شوریجه خراسان آغاز شده است یادآور شد: در فاز اول ایجاد این مجمع ذخیره سازی حفاری 11 حلقه چاه به پایان رسیده که متناسب با ظرفیت کمپرسورهای پالایشگاهی حجم تزریق گاز افزایش می یاید.
وی مجموع ظرفیت ترزیق و برداشت گاز به مخازن کشور را روزانه 17 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: از تابستان سال جاری با استقرار یک دکل حفاری، حفاری برای ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز در گنبندهای نمکی نصرآباد کاشان آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران همچنین از امضای اولین قرارداد BOT در سطح صنعت کار گشور خبر داد و پیش بینی کرد تا دو ماه آینده اولین قرارداد BOT صنعت گاز ایران امضا شود.
توسعه میادین مستقل گازی روز میز شرکت نفت نیست
سلب علی کریمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هم امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با راه اندازی کامل 5 حلقه چاه برای فصول گرم سال جاری امکان تزریق 5 میلیون متر مکعب گاز فراهم می شود گفت: پیش بینی می شود برای زمستان سال جاری امکان برداشت حدود 9 میلیون متر مکعب گاز از طریق ذخیره سازی شوریجه خراسان فراهم شود.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی نفت ایران همچنین درباره تحقق هدف تولید روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز در مناطق مرکزی کشور توضیح داد: با توجه به اینکه هم اکنون توسعه میادین مشترک همچون پارس جنوبی در اولویت قرار دارد از این رو تمرکز شرکت ملی نفت بر توسعه میادین مشترک بوده و از این رو توسعه میادین مستقل گاز از دستور کار خارج شده است.
احتمال افزایش دو برابری واردات گاز از ترکمنستان
رضا الماسی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران هم در این نشست خبری در پاسخ به این سئوال که آیا با بهره برداری از طرح ذخیره سازی شوریجه خراسان واردات گاز در ترکمنستان متوقف می شود گفت: با بهره برداری از این پروژه ذخیره سازی گاز نیاز استانهای شمال و شمال شرق کشور تامین می شود اما قطعا گاز وارداتی برای تامین سایر استانهای کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون برای انتقال 100 میلیون متر مکعب گاز در استانهای شمال و شمال شرقی کشور ظرفیت شبکه خطوط لوله تعریف و اجرایی شده است اظهار داشت: هم اکنون ایران از سه نقطه گاز از ترکمنستان وارد می شود که با احتساب ظرفیت تولید پالایشگاه هاشمی نژاد و طرح ذخیره سازی شوریجه باز هم ظرفیت خالی برای انتقال وجود دارد.
وی از ایجاد زیرساخت های افزایش دو برابر واردات گاز از ترکمنستان خبر داد و گفت: با زیرساخت های موجود امکان واردات 80 تا 90 میلیون متر مکتب گاز از ترکمنستان وجود دارد.
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