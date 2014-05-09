بی ثباتی مدیریت بزرگترین دشمن توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر جمعه در مراسم بزرگداشت کنگره بین المللی مختومقلی با اعلام خبر فوق افزود: حس همفکری و تعامل یکی از مولفه های اصلی در راستای ایجاد توسعه ایران اسلامی است.

وی بیان کرد: با استحکام و اقتدر ملت و حس همبستگی، آرامش و برابری در آینده می توانیم شاهد کشوری آباد، سرفراز و توسعه یافته باشیم.

وی داشتن حس آرامش و اطمینان را یکی از مولفه های اصلی در راستای توسعه دانست و افزود: آرامش خوشبختانه در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است .

آخوندی ضمن یادآروی ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در راستای توسعه تجارت، گفت: در اجرای ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری، توسعه تجارت شمال و جنوب و ترانزیت در دستور کار قرار دارد.

وی از سرکشی در مرزهای شمال و جنوب کشور خبر داد و تصریح کرد: در مرزهای جنوب برنامه های خوبی را برای تجارت ایران و عراق و در شمال برای کشور ایران با آسیای میانه از طریق راه آهن در دستور کار قرار دارد.

آخوندی اظهار کرد: با فعال کردن راه آهن گرگان اینچه برون تجارت ایران و آسیای میانه توسعه می یابد، با راه اندازی این راه آهن شاهد آن خواهیم بود تا در درجه اول منافع گلستان و در درجه دوم منافع تجاری کشور توسعه یابد.

وی بیان کرد: در صدد تامین اعتبار و اجرای خط راه آهن گرگان- اینچه برون هستیم تا راه آهن ایران به آسیای میانه متصل شود؛ راه اندازی این راه آهن مقدمه ای برای توسعه و پیشرفت استان و در نهایت کشور خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در راستای توسعه راه های روستایی و راههای جدید تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت، افزود: این منطقه نیازمند توسعه کشاورزی، صنعتی، گردشگری و تجارت است به همین خاطر زیربنای توسعه را در این منطقه ایجاد خواهیم کرد.

آخوندی ضمن یادآوری اقوام مختلف در گلستان بیان داشت: دین اسلام پیوندی را در بین اقوام مختلف ایجاد کرده تا تمامی افراد با هر قوم و نژادی با صلح و دوستی در کنار یکدیگر زندگی کنند، گلستان نیز خوشبختانه از این زمینه بهره مند است و اقوام ترکمن و فارس در کمال همدلی و نوع دوستی با هم زندگی می کنند.