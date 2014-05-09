پروژه پیاده راه شرق حرم حضرت عبدالعظیم (ع) کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهرف منصورکتانباف با بیان این خبر گفت: پیاده راه شرق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از ورودی ضلع شرق این حرم شریف آغاز می شود و تا خیابان شهید قمی امتداد می یابد.



این مسئول با اشاره به اینکه اولین پیاده راه شهرری در ضلع شمال حرم واقع شده و در حال بهره برداری است، افزود: فعالیت های عمرانی پیاده راه ضلع شرق، به عنوان دومین پیاده راه ، به طول 350 و عرض 42 متر آغاز شده که بخشی از طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) محسوب می شود.



وی به افزایش بودجه عمرانی این منطقه جنوبی بر اساس رویکرد مدیریت شهری تهران مبنی بر تداوم کاهش فاصله شمال و جنوب پایتخت اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این وعده اجرای ده ها طرح عمرانی جدید در منطقه 20 را داده بودم که پروژه احداث پیاده راه ضلع شرق حرم یکی از این موارد است.



کتانباف اعلام کرد: بر اساس طراحی مشاور و طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، احداث فضاهای سبز تفرجگاهی، پارکینگ، مجتمع های خدماتی و تجاری و...نیز در این فضا جانمایی شده که در آینده ای نزدیک عملیاتی می شود.



