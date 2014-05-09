دو هزار پروژه عمرانی در استان بوشهر در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی صبح جمعه در نشست شورای فنی استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در راستای توسعه استان بوشهر در بخش‌های مختلف صورت گرفته است که تلاش داریم تا این پروژه‌ها با کیفیت و سرعت بالایی اجرا شود.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار پروژه عمرانی در استان بوشهر در دست اجرا داریم، خاطرنشان ساخت: دو هزار و 16 پروژه عمرانی در استان بوشهر در دست اجرا است که پیشرفت بسیار خوبی دارند و امیدواریم امسال به بهره‌برداری برسند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از سرمایه‌گذاری 580 میلیارد تومانی برای اجرای این پروژه‌ها خبر داد و بیان داشت: مشاور و مهندسین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت منظم بر این پروژه‌ها بازدید کنند تا شاهد اجرای با کیفیت این طرح‌ها و پروژه‌ها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پیمانکاران و مجریان طرح‌های عمرانی باید استانداردهای ایمنی و بهداشتی را در محیط کاری به خوبی اجرا کنند، افزود: باید تلاش شود تا کمترین مشکلات در اجرای این طرح‌ها وجود داشته باشد.

رستمی با تاکید بر لزوم پیمانکار برای اجرای طرح‌های عمرانی باید با بررسی سوابق اجرای و مشورت با مشاور طرح اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی که دفتر و بخش فنی ندارند نباید برای اجرای پروژه‌های عمرانی وارد عمل شوند.

وی به برخی از مشکلات فنی و عمرانی اجرای پروژه آدینه جم اشاره کرد و بیان داشت: بنیاد مسکن باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و نسبت به مقاوم‌سازی آن اقدام شود.