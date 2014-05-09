تولیدکنندگان ایرانی به بازار عمان نگاه هدفمندی ندارند

رایزن اقتصادی اقتصادی و تجاری ایران در عمان شامگاه پنجشنبه در اتاق بازرگانی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشور عمان در سالهای پیش از انقلاب ارتباطی منحصرا سیاسی با ایران داشته و با وقوع انقلاب اسلامی ضمن گسترش ارتباط سیاسی دو کشور، مناسبات تجاری ،اقتصادی و فرهنگی در همه سطوح تعمیق و گسترش یافته است و سفر "سلطان قابوس "پادشاه عمان به ایران بیانگر عمق روابط سیاسی اقتصادی دو کشور است و واردات 99 درصدی محصولات کشاورزی این کشور فرصتی مغتنم برای توسعه صادرات کشاورزی استان فراهم می آورد.

مسعود طاهری مهر گفت: عمان با مساحتی بالغ بر 310 هزار متر مربع دومین کشور بزرگ حوزه خلیج فارس محسوب می شود و با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر نفتی این کشور در 17 سال آینده، برنامه تغییر رویکرد این کشور به منظور جایگزینی صنعت گردشگری و شیلات و به تبع آن ساخت و ساز های متعدد درآن می تواند زمینه ساز توسعه صدور خدمات فنی مهندسی و فرصت مهم صادراتی کشور را فراهم آورد.

وی افزود: 2.5 میلیون نفر از جمعیت 3.4 میلیونی عمان را ساکنان بومی تشکیل می دهند که اتباع هندی با اقلیت 800 نفری بزرگترین اقلیت در این کشور محسوب می شوند و اقلیت ناچیزی از از اتباع خارجی این کشور را صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی که نفوز بسیار عمیقی در اقتصاد این کشور دارند تشکیل می دهند.

طاهری مهر در ادامه بیان داشت: کشور عمان در طرح توریستی کردن سه بندر مهم این کشور و ایجاد جاذبه های گردشگری در آنها را در دستور کار قرار داده و در چند سال آینده بند "سوهار" با دارا بودن مزیت های اشراف به تنگه هرمز جایگزین بنادر دبی و جبل خواهد شد که ساخت و ساز های آتی این بندر ها در توسعه خدمات فنی و مهندسی به این کشور موثر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به سهم کم تولیدات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشور تصریح کرد: تولید یک درصدی محصولات کشاورزی در این کشور فرصتی مهم برای توسعه صادرات کشاورزی محسوب می شود، اما متاسفانه کالا ها و محصولات کشاورزی سایر کشورها که به لحاظ کیفیتی و قیمتی قابل قیاس با محصولات کشور نیست به وفور یافت می شود که بیانگر نفوذ ناچیز فعالان اقتصادی ایران در این عرصه است.

طاهری مهر گفت: باتوجه به عدم نگاه هدفمند و با ثبات تولیدکنندگان ایرانی به بازار عمان، صادرات کشاورزی به این کشور با چالشی های عمقی مواجهه است و با تغییر نگاه و تسهیل شرایط حمل ونقل و ایجاد خط کشتیرانی مشترک گام مهمی در راستای توسعه صادرات به این کشور برداشته خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های خوب صادرات در بخش های سیمان، گچ، سیلیس، مواد اولیه آهن، ورق فولاد، مصالح سنگ و کاشی و سرامیک و غذای کودک، خاطر نشان کرد: مراکز خرید سیمان و گاز از جمله مزیت های مهم صادرات خدمات فنی و مهندسی است و با وجود مزیت زیاد و چالش بسیار فضای رقابت تنگاتنگ برای کشور با سایر کشور ها به وجود آمده است.

وی در پایان اظهار داشت: پس از وقوع سونامی سال 2008 و تخریب سازه های هندی ضرورت استفاده از مهندسین توانمند در عرصه ساخت و ساز های جدید در این کشور فراهم آمده که این تغییر رویکرد فرصت مغتنمی برای صدور صادرات فنی و مهندسی به کشور عمان ایجاد کرده که با از پیش رو برداشتن برخی مشکلات بانکی و ایجاد خط کشتیرانی مشترک زمینه توصعه بیش از پیش صادرات برای کشور فراهم خواهد شد.