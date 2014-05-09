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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

خبرگزاری دولتی کره شمالی:

اوباما کمترین شباهت را به انسان دارد

اوباما کمترین شباهت را به انسان دارد

خبرگزاری رسمی دولتی کره شمالی با درج مطلبی رئیس جمهور آمریکا را حیوانی سیاه با کمترین شباهت به انسان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، خبرگزاری دولتی کره شمالی با بهره گیری از الفاظی غیر متعارف باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را  یک میمون سیاه بدجنس خواند.

نویسنده خبرگزاری دولتی کره شمالی در نوشته خود باراک اوباما را همچنین حیوانی دو رگه خوانده که نژادش مشخص نیست.

در این مطلب آمده است : اوباما باید مانند یک میمون در حیات وحش آفریقا زندگی کند و از تکه نان هایی که گردشگران برایش می اندازند تغذیه کند.

همچنین در این مقاله از اوباما به عنوان فردی کثیف با کم ترین شباهت به انسان نام برده شده است.

کاخ سفید در واکنش به این دو مقاله، آنها را نژادپرستانه خوانده و تعابیر بکار برده شده درباره اوباما را زشت و نامحترمانه خوانده است.
 

کد مطلب 2288179

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