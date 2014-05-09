  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

تمسکنی خبر داد:

محیط بانان حادثه دیده گلستان با رییس سازمان محیط زیست کشور دیدار کردند

محیط بانان حادثه دیده گلستان با رییس سازمان محیط زیست کشور دیدار کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: رییس اداره محیط زیست شهرستان گرگان گفت: دو محیط بان زخمی و حادثه دیده استان گلستان با توجه به مشکلات خود به دیدار رییس سازمان محیط زیست کشور رفتند.

قنبر علی تمسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: محمد علی تمسکنی و مهدی مجنی پور دو محیط بان گلستانی در یک نشست صمیمی با خانم دکتر ابتکار از مسایل و مشکلات محیط بانی گفتند.

وی گفت: رییس سازمان محیط زیست با خوشحالی از تندرستی این دو محیط بان و تشکر از آن ها خواست تا به وظیفه بزرگ خود در حفظ و حراست از محیط زیست گلستان کوشا باشند.

تمسکنی در خصوص تعداد محیط بانان گلستان افزود: تعداد اسلحه های مجاز و غیر مجازی که وجود دارد متناسب با تعداد محیط بانان استان نیست و همین باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است.

وی با بیان این که محیط بانان قراردادی اسلحه ندارند گفت: این در حالی است که همه شکارچیان روبه روی این محیط بانان مسلح هستند.

تمسکنی خاطر نشان کرد: دادن مجوز اسلحه نیاز به کنترل و مراقبت بیشتر و آموزش های بیشتری از سوی مسئولین مربوطه دارد تا کمتر شاهد چنین مشکلاتی باشیم.

وی در خصوص دادن اسپری هایی برای دفاع به بعضی از محیط بانان گفت: در حال حاضر از سوی سازمان محیط زیست این اسپری ها در اختیار محیط بانان قرار گرفته است و برای حفظ و حمایت بیشتر از محیط زیست باید تمهیدات بیشتری صورت بگیرد.

کد مطلب 2288181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها