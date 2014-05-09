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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

لیگ فوتبال پیشکسوتان استان تهران؛

قلعه‌نویی تماشاگر ویژه دیدار تیم فوتبال رسانه ورزش

قلعه‌نویی تماشاگر ویژه دیدار تیم فوتبال رسانه ورزش

تیم فوتبال خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی در شرایطی دیدار افتتاحیه فصل جدید رقابت‌های لیگ پیشکسوتان استان تهران را برابر تیم پیام برگزار کرد که سرمربی استقلال و چند پیشکسوت دیگر از جمله تماشاگران این دیدار بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سايت رسمي تيم فوتبال رسانه ورزش(http://resanehvarzesh.com/) ديدار افتتاحيه فصل جديد رقابت هاي فوتبال ليگ برتر پيشکسوتان استان تهران عصر روز پنجشنبه 18 ارديبهشت‌ماه بين تيم هاي پيام و رسانه ورزش در زمين چمن مصنوعي مجموعه ورزشي پيام برگزار شد که طي آن تيم رسانه ورزش يک بر صفر مغلوب تيم پيام شد.

ديدار تيم فوتبال رسانه ورزش که با حمايت شرکت نفت سپاهان - اسپيدي - در مسابقات به ميدان مي‌رود، را امير قلعه‌نويي سرمربي تيم فوتبال استقلال، ناصر نوآموز، حسن روشن، بهنام ابوالقاسمپور، حسين ياريار، حبيب الله شيرازي و برخي ديگر از پيشکسوتان فوتبال از نزديک تماشا کردند.

رسانه ورزش در نخستين ديدار خود در مسابقات ليگ پيشکسوتان استان تهران برابر تيم اسلامشهر به تساوي يک بر يک رضايت داده بود. اين مسابقات به همت کميته پيشکسوتان هيات فوتبال استان تهران برگزار مي شود.
 

کد مطلب 2288182

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