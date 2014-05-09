به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سايت رسمي تيم فوتبال رسانه ورزش(http://resanehvarzesh.com/) ديدار افتتاحيه فصل جديد رقابت هاي فوتبال ليگ برتر پيشکسوتان استان تهران عصر روز پنجشنبه 18 ارديبهشت‌ماه بين تيم هاي پيام و رسانه ورزش در زمين چمن مصنوعي مجموعه ورزشي پيام برگزار شد که طي آن تيم رسانه ورزش يک بر صفر مغلوب تيم پيام شد.



ديدار تيم فوتبال رسانه ورزش که با حمايت شرکت نفت سپاهان - اسپيدي - در مسابقات به ميدان مي‌رود، را امير قلعه‌نويي سرمربي تيم فوتبال استقلال، ناصر نوآموز، حسن روشن، بهنام ابوالقاسمپور، حسين ياريار، حبيب الله شيرازي و برخي ديگر از پيشکسوتان فوتبال از نزديک تماشا کردند.



رسانه ورزش در نخستين ديدار خود در مسابقات ليگ پيشکسوتان استان تهران برابر تيم اسلامشهر به تساوي يک بر يک رضايت داده بود. اين مسابقات به همت کميته پيشکسوتان هيات فوتبال استان تهران برگزار مي شود.

