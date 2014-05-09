هشدار امام جمعه تهران درباره بازگشت فرهنگ دوران اصلاحات/ سمینارها و همایش ها بیت المال را می بلعد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی خطیب این هفته نماز جمعه تهران با تبریک ولادت امام جواد (ع) گفت: در انقلاب اسلامی مردم به فرمان امامشان باور داشتند و توانستند طاغوت را ساقط کنند و موفق شدند حکومت اسلامی را به وجود آورند.

وی همچنین با تبریک ولادت امام علی (ع) و با اشاره به مشکلات حکومت این امام اظهار داشت: مشکل اصلی حکومت امام علی (ع) جهل اکثریت و طمع اقلیت بود. عوام، جاهل و خواص، دنیاپرست بودند و ایشان جامعه ای را در دست گرفت که از فرهنگ دوران پیغمبر بسیار فاصله گرفته بود.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت: بی جهت نیست که رهبری امسال را سال فرهنگ و اقتصاد و با تاکید بیشتر بر فرهنگ نامگذاری کرده اند. فرهنگ دوران امام (ره) را باید حفظ کرد.

موحدی کرمانی با اشاره به اینکه رهبری در جمع فرهنگیان حول سه محور ارزش علم، اهمیت تفکر و آموزش رفتار اخلاقی اسلامی تاکید داشتند، اظهار داشت: هر چه به دست آورده ایم به برکت تبعیت از ولایت بوده است.

وی خطاب به دولت گفت: از دولت برای طرح تحول نظام سلامت تشکر می کنم و همچنین وزیر محترم بهداشت که وزیری انقلابی، خدوم و عاشق خدمت به مناطق محروم است تشکر می کنم و از خدا می خواهم توفیقات او را زیاد کند.

خطیب این هفته نماز جمعه با اشاره به مزایای طرح تحول نظام سلامت گفت: در این طرح زایمان طبیعی رایگان و بیمارستان ها مجهز به امکانات مورد نیاز بیمارها می شوند. هزینه های درمان کم شده و امیدواریم تا پایان این طرح موفق تر شود.

موحدی کرمانی با بیان اینکه خطیب جمعه وظیفه اش توصیه به تقوا است، گفت: به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری و رسانه ها هشدار می دهم مبادا نظام ما به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات برگردد. مراقب باشید.

وی همچنین گفت: مبادا اباحه گری در رسانه ها ترویج شود و دولت ساکت و تماشاگر باشد.

موحدی کرمانی ادامه داد: مبادا مبانی دینی در رسانه هایی که از بیت المال تغذیه می شوند، زیر سئوال رود.

خطیب این هفته نماز جمعه گفت: مبادا مدیرانی که در فتنه 88 نقش اساسی داشتند و ساختارشکن بودند، به کار گرفته شوند.

وی خطاب به دولت گفت: سعی کنید رابطه شما با مراجع آسیبی نبیند چرا که مراجع نقدهای جدی دارند و به نقدها توجه کنید.

موحدی کرمانی ادامه داد: دولت اعلام کرده است شیب تورم ملایم است اما من درخواست می کنم این شیب را ملایم تر کنید و اقشار ضعیف را مورد عنایت قرار دهید.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: از حقوق های کلان بکاهید، دولت و مجلس در این باره کار جدی انجام دهند و بر حقوق اقشار ضعیف اضافه نمایید. اجلاس های و سمینارهای غیرضروری یا کاسته شود و یا در صورت عدم نیاز حذف گردند. این اجلاس ها بیت المال را می بلعد.

وی ادامه داد: آن وقت است که دولت می گوید دستمان خالی است. با همین حقوق های کلان و اجلاس ها دست خالی می شود.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه آثار شهدا را در کشور اسلامی آشکار کنیم، گفت: با این انقلاب نمی توان بازی کرد. مردم ضعیف را در نظر داشته باشید و مردمدار باشید.

موحدی کرمانی با اشاره به اینکه تامین نیاز از طریق مالیات است اما گاهی مالیات ها به بعضی فشار وارد می کنند، تصریح کرد: افراد نیازمندی را سراغ دارم که زندگیشان با اجاره مغازه تامین می شود اما به آنها می گویند مالیات پرداخت کنید.

وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنید رهبری در رابطه با فرهنگ بیگانه واژه هایی دارند از قبیل تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، رخنه فرهنگی، مسئولین به این کلمات عنایت کنند.

موحدی کرمانی با تاکید بر اینکه حجاب و عفاف یکی از مسائل مهم فرهنگ اسلامی است، گفت: مبادا با بدحجابی در خورشان خودش برخورد صورت نگیرد. در روایات آمده است اگر کسی گناهی مخفیانه انجام داد هیچکس مسئولش نیست اما اگر گناه آشکار شد همه مسئول هستند و دامن همه را می گیرد. بدحجابی یک گناه آشکار است. مسئولین در این زمینه فعال باشند و به وظیفه خود عمل کنند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران خطاب به آمریکا گفت: هیات ایرانی مذاکره کننده راهش را ادامه می دهد و رهبری این هیات را تایید کرده اند و برایشان آرزوی توفیق کرده اند اما فرمودند خوشبین نیستند یعنی طرف مقابل ما آمریکا است. برنامه های ما مشخص است که ما دنبال چه هستیم و آمریکا دنبال چه؟

وی تصریح کرد: مشخص است ایران به دنبال چیست. نه ما از مواضع خود عقب نشینی می کنیم نه آمریکا دست از عناد برمی دارد. موضع ما حمایت از مظلومین در جهان است همچنین موضع ما منطق و عقل و قانون است. در حالیکه موضع آمریکا زور و قلدری و خودخواهی است.

موحدی کرمانی افزود: موضع ما رابطه عادلانه با دنیا و موضع آمریکا نگرانی از ارتباط و توسعه روابط ما با دنیاست. این را هیات ایرانی توجه داشته باشند. ببینید دشمن ما کیست و راه خیلی سخت است.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه آنها ما را به خاطر حکم اعدام ناقض حقوق بشر معرفی می کنند، گفت: گویا در مواردی خودشان حکم اعدام را دارند و در کتاب آسمانی تورات و انجیل اشاره شده است اگر به کسی صدمه ای وارد شد باید تاوان آن را پس دهند و کسی که کشته شود مرتکب قتل آن باید کشته شود.

وی با اشاره به سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران باید تصمیم سختی بگیرد، تصریح کرد: ما هم به آمریکا می گوییم آمریکا نیز باید تصمیم سختی بگیرد تا مذاکره به جایی برسد و آن تصمیم این است که آمریکا آدم شود و این محال است. شاید کسی تصور کند این عبارت تندی است اما این واقعیت است.

موحدی کرمانی افزود: آدمیت یعنی مراعات حقوق همه انسانها اما آمریکا این طور احترامی ندارد و مواضعش از سر غرور و تکبر است. آمریکا می گوید فقط امنیت خودش و رژیم صهیونیستی حفظ شود و اگر خون مظلومین فلسطینی ریخته شود اشکالی ندارد.

خطیب نماز جمعه تهران یادآور شد: آمریکا معتقد است سلاح هسته ای برای اسرائیل و آمریکا اشکال ندارد اما استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای ایران مجاز نیست. شما صاحب این منطق هستید و ما به همین خاطر به آمریکا اعتمادی نداریم. دروغ های مکرر آمریکایی ها ثابت شده است.

وی با اشاره به شرایط کنونی سوریه اظهار داشت: به حمدالله دولت سوریه موفق است و تروریست ها روز به روز ضعیف تر می شوند و در عراق نیز همین گونه است. از سکوت مجامع بین المللی در کشتار مسلمانان میانمار و سریلانکا متاسف هستیم و به بازماندگان آنها تسلیت می گوییم.

موحدی کرمانی همچنین با آسیب دیدگان بدخشان افغانستان همدردی کرد و گفت: از سالروز فرمان رهبری درباره ایجاد سازمان بسیج سازندگی تجلیل می کنیم.