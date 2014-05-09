قدرت خون شهدا مستکبران زورگو را پای میز مذاکرات نشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین ظهر جمعه در خطبه اول نمازجمعه این هفته به عوامل افزایش رزق و روزی اشاره کرد و اظهار کرد: محوریت جلب روزی از دیدگاه قران تقوای الهی و ایمان به خدا است.

وی افزود: سخاوتمند بودن، امانتدار بودن، دادن صدقه، خواندن نماز شب، حج رفتن، وضو داشتن، نظافت کردن، طلب مغفرت کردن از خداوند، احترام به بزرگان و... از جمله عوامل افزایش رزق و روزی است.

حجت الاسلام شمس الدین اجتماع داشتن و وحدت را از جمله مواردی دانست که سبب افزایش برکت می شود و اظهار کرد: شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی ها از مصادیق وحدت به شمار می رود.

وی با بیان اینکه اعتکاف از مصادیق تقوا است، گفت: انجام اعتکاف در ماه رجب بسیار توصیه شده است.

حجت الاسلام شمس الدین با اشاره به مناسبت های پیش رو در هفته آینده، بیان کرد: خداوند به عبادات ما نیازی ندارد بلکه ما به عبادت خداوند نیازمند هستیم.

وی با بیان اینکه انسان دارای قدرت اختیار است، گفت: خداوند مسیر حق و باطل را نشان و عقل را در وجود انسان قرار داده است و پیامبران نیز برای راهنمایی او فرستاده که اگر بخواهیم سعادتمند شویم باید در مسیر انبیا خدا و قران حرکت کنیم.

حجت الاسلام شمس الدین با اشاره به جریان شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی آن زمان، افزود: الگو و اسوه ما رسول خدا و امیر المومنین و فرزندان او هستند لذا پیامبر برای مبارزه با ظلم و جهل قیام کرد و سختی های فراوانی را کشید تا به پیروزی رسید.

وی اظهار داشت: دشمنان در حال حاضر نیز نسبت به حاکمیت شیعی که انقلاب اسلامی ما بوده و برگرفته از انقلاب امام حسین (ع) است از طریق انواع توطئه ها و دسیسه های به مخالفت و جنگ می پردازند.

حجت الاسلام شمس الدین تاکید کرد: اگر انسان صبر کند و در برابر ناملایمات و توطئه های دشمن استقامت داشته باشد پیروزی از آن اوست.

امام جمعه بشرویه به شروع جریان اتقلاب اسلامی اشاره کرد واظهار داشت: جرقه های انقلاب اسلامی در خردادماه رخ داده است که قیام مردم در 15 خرداد از جمله آن است.

وی با بیان اینکه امروز باید از انقلابی که ثمره خون هزاران شهید است مراقبت کنیم، افزود: با گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی دشمنان هر روز به دنبال توطئه و دسیسه تازه ای می باشند که آخرین حربه آنان شدت بخشیدن به تحریم های اقتصادی ما است.

امام جمعه بشرویه افزود: خوشبختانه امروز با تدبیری که توسط دولت در حال انجام است علاوه برآن که به اهداف خود خواهیم رسید فشار نیز از روی مردم برداشته خواهد شد.

حجت الاسلام شمس الدین تاکید کرد: مسئولین سیاسی ما باید در مذاکرات بسیار مراقب باشند که به چه قیمتی مذاکرات انجام می شود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی سختی های بسیاری را متحمل شده است، اظهار داشت: قدرت خون شهدا مستکبران زورگو را تسلیم کرده است که در پای میز مذاکرات نشسته اند، اما باید مواظب باشیم در قالب واژه ها و متون ما را گول نزنند.

امام جمعه بشرویه در راستای بحث اعتکاف نیز گفت: مراسم معنوی اعتکاف از روز سه شنبه در مسجد جامع بشرویه انجام می شود که خوشبختانه طبق ثبت نام انجام شده مردم شهرستان بشرویه استقبال خوبی در این زمینه انجام داده اند.

حجت الاسلام شمس الدین با بیان اینکه بحث اعتکاف از مظاهر قدرت انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: اصل این بحث نزدیک شدن ذهن و قلب معتکف به خداوند است.

وی با اشاره به هفته هلال احمر نیز از زحمات نیروهای خدوم هلال احمر تشکر کرد و آنان را مایه امید دانست که در مواقع بحران به خوبی وضعیت را مدیریت می کنند.

امام جمعه بشرویه با بیان اینکه همیشه پیشگیری بر درمان مقدم است، از جمعیت هلال احمر خواست در زمینه پیشگیری در تمامی موارد حادثه ساز تلاش کنند.