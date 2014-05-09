فرهنگ عبادت را در جامعه نهادینه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در جمع نمازگزاران ساروی با عنوان اینکه وجه غالب جامعه ایران،دین و تدین است، به بیانات رهبری در جمع فرهنگیان و معلمان اشاره و اضافه کرد: همه جامعه زیربار منت معلمان است و این قشر تربیت کننده و تزکیه کننده دانش آموزان هستند و باید دانش آموزان باتفکری بار آورند.

وی سیاست بازی و جناح بازی در مدارس را سم دانست و گفت: کرسی تدریس باید برای کسانی باشد که دانش آموزان را با ایمان، باسواد، زحمتکش، خالص و دلسوز بار بیاورند زیرا این قشر سرمایه کشور هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: دولت باید وضعیت معیشت معلمان را تامین کند زیرا زیرساختهای جامعه در دست معلمان است ودانش آموزان از نعمت انرژی، گاز، جنگل، منابع طبیعی و ... ارزش بیشتری دارند و اینها سرمایه بالقوه هستند.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه عدالت جهانی حضرت قائم (عج) عدالت جهانشمولی است، گفت: عدالت حضرت قائم فقط مختص یک قبیله و اقلیم نست.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ایام اعتکاف و نامگذاری 10 تا 13 رجب از سوی بنیاد بین المللی غدیر به عنوان میلاد نور تاکید کرد: ایام اعتکاف را باید غنیمت شمرد و خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی این ایام در کشور رونق بیشتری گرفت و فراگیر شده است.

آیت الله طبرسی تصریح کرد: در استان مازندران 200 مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف پیش بینی شده است و جوانان با شرکت در مراسم اعتکاف می توانند از فیوضات آن بهره برند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر اینکه جوانان باید به نماز، حجاب و عفاف اهمیت بیشتری دهند، یادآور شد: استقبال جوانان به اعتکاف پیامی دارد و باید با عزم ملی و مدیریت جهدی بر روی سرمایه انسانی کار کرد