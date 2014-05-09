به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در حاشیه اجلاس روسای انجمن های علمی پزشکی گفت: بعد از اجرای فاز یک طرح ساماندهی نظام سلامت و با افزایش مراجعات بیماران به بیمارستانهای دولتی تحت پوشش وزارت بهداشت، می توان به خوبی متوجه نقش پرستاران در اجرای هرچه بهتر این طرح و ساماندهی بیماران شد.

وی با اشاره به اینکه درصدد هستیم نیروهای کمکی را جهت کاهش فشار روی نیروهای فعلی افزایش دهیم، افزود: ذر حال حاضر برخی پرستاران از طرح نظام پرداخت گله دارند ولی باید گفت طبق بررسی های جدید روی این طرح قرار شده، نظام پرداخت پرستاران مبتنی بر عملکرد باشد. به این معنی که هرچه عملکرد این قشر بیشتر و با کیفیت تر باشد، میزان دریافتی شان نیز بیشتر خواهد بود.

به گفته میرزابیگی با توجه به تعداد کم پرستاران نمی‌توان همه این افراد را به یک چشم دید و ما ناچاریم افرادی که فعالیت کمتری دارند را از پرستاران فعال تمیز دهیم.

وی با اشاره به اینکه در نظام پرداخت به غیر از حقوق و اضافه حقوق، کارانه مبتنی بر عملکرد نیز لحاظ خواهد شد، ادامه داد: البته پرستاران غیر فعال تعداد خیلی کمی از قشر پرستاران را تشکیل می‌دهند ولی به هر حال با اجرای دور جدید طرح نظام پرداخت، متضرر خواهند شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه استانداردهای خدمتی پرستاران تدوین شده، خاطرنشان کرد: به زودی توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت نرم افزارهای این استانداردها در تمام ایستگاه های پرستاری نصب خواهد شد و برای هر بخش تخصصی استانداردهای شرح وظایف پرستاران مشخص می شود.

به گفته میرزابیگی همچنین کتابچه های همراهی برای هر پرستار در نظر گرفته شده که استانداردهای بخش های مربوط به همراه چک لیست کنترل، همراه پرستاران خواهد بود. طبق این نرم افزارها خدمت مطابق با استاندارد مشخص خواهد شد.

به عقیده معاون پرستاری وزارت بهداشت خیلی از کشورهای پیشرفته با این طرح به این نتیجه رسیده‌اند که چطور خدمات پرستاری در شأن مردم را ارتقاء دهند. چون در واقع این طرح نقشه راهی برای خودکنترلی و دیگر کنترلی پرستاران است.

وی ادامه داد: البته نگاه ما فقط به جامعه پرستاری نیست بلکه تمام نیروهای بالینی و گروه پیراپزشکان در نظر گرفته خواهند شد. در واقع قانون ارتقاء بهره وری همه گروه‌های بالینی را در نظر می‌گیرد. ولی به هرحال تقدم و تأخر و اولویتها را نیز باید در نظر گرفت.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: در راستای طرح ساماندهی نظام سلامت، مدیران پرستاری می‌توانند در ستادهایی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی برقرار هستند، جایگاه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه قرار است با همکاری حوزه معاونت آموزش وزارت بهداشت به سمت بومی گزینی پرستاران برویم تا ماندگاری آنها در مناطق محروم بیشتر شود، افزود: ضمناً اختیار ابلاغ موضوع اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران را به عهده سازمان نظام پرستاری خواهیم گذاشت. به این ترتیب نظارت گسترده‌تری به وضعیت پرستاری در جامعه و بیمارستانهای خصوصی صورت خواهد گرفت.

میرزابیگی با اشاره به اینکه تا قبل از شروع به کار معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، انتقادها و گزارشهای ما نسبت به رفع مشکلات پرستاران از سوی وزارت بهداشت بیشتر بود، توضیح داد: شاید برای خیلی از رسانه‌ها جای سوال باشد که چرا هم اکنون این انتقادها کمتر شده و به شیوه قبل نیست، ولی در پاسخ باید گفت تا قبل از این نسبت به تقاضاهای جامعه پرستاری در حوزه رفع مشکلات این حوزه، یا اهمیت کمی داده می شد یا به هیچ وجه به آنها رسیدگی نمی‌شد ولی در حال حاضر در هیچ کدام از گزارشها و پیشنهادهای ما نظر مخالف وزیر بهداشت دیده نمی‌شود.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: وقتی حرکت در مسیر درست صورت می‌گیرد و همه برنامه ها تعریف شده و دقیق هستند، دیگر نیاز به نقد منفی نیست و اینجاست که از نگاه سازمانی باید به اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها کمک کرد نه این که لب به انتقاد گشود.

وی به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و گفت: گاهی در برخی رسانه‌ها در قالب هیات مدیره اظهار نظرهایی منعکس می‌شود که ممکن است این مسأله را به ذهن متبادر کند که میان جامعه پرستاران و معاونت پرستاری اختلافات زیادی وجود دارد.

میرزابیگی ادامه داد: در پاسخ به این شبهه نیز باید گفت سازمان نظام پرستاری، سخنگو دارد و شورای عالی این سازمان هر وقت بخواهد حرفی بزند، آن را مکتوب روی کاغذ می آورد و اعضاء نیز با امضای آن موضع خود را اعلام می‌کنند. پس نظرات برخی رسانه‌ها در مورد اختلافات میان جامعه پرستاری و معاونت پرستاری کاملاً شخصی است.