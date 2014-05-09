انتقاد سازنده از عملکرد دولت حق هر جناح و گروه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های این هفته نماز سیاسی عبادی شهر گرگان، گفت: نقد عملکرد و برنامه های دولت به هر شکل باید سازنده باشد و این حق برای هر جناح و گروهی وجود دارد که عملکرد دولت را نقد کند اما توهین به صلاح مملکت نیست.

وی یادآورشد: نباید عده ای بنشینند، برای خود جلسه بگذارند و برنامه ریزی کنند، اما متاسفانه بجای برنامه ریزی و نقد سازنده دست به توهین و اهانت می زنند که این مورد به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست.

وی ادامه داد: چرا این افراد در گذشته صدایشان در نمی آمد و هر کاری که دولت اگر چه بد بود، انجام می داد، تعریف و تمجید می کردند و این انصاف نیست که بخواهند به جای نقد امروز، دست به تخریب بزنند.

به گفته وی، اجرای برنامه تحول نظام سلامت طرح بسیار مهمی است و سبب می شود مردم با مراجعه به بیمارستان ها تنها 10 درصد هزینه های درمان خود در زمان بستری شدن را پرداخت می کنند و بقیه را دولت می پردازد درحالی که این میزان در گذشته 30 تا 35 درصد بود.

وی تصریح کرد: این که اعلام می شد که افراد توانمند از دریافت یارانه انصراف دهند برای صرف هزینه ها در راستای کمک به هزینه های درمان نیازمندان بود.

وی با اشاره به روز کارگر افزود: هر کسی که به نوعی برای مردم کار کرده و خدمت می کند از جایگاه والایی برخوردار است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به مقام و جایگاه معلم افزود: معلمی شغل انبیاء است و معلمان کار بسیار سختی دارند و مهم ترین وظیفه آنها هدایت دانش آموزان و انتقال ادب و اخلاق و ایمان به آنها است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته هلال احمر اظهار کرد: فعالیت عام المنفعه و مردمی بیش از 90 هزار جوان بدون دریافت حقوق و مزایا جای تشکر و قدردانی دارد.

آیت الله نورمفیدی، به فرارسیدن ماه رجب و ایام اعتکاف اشاره کرد و گفت: این سنت حسنه چند سالی است که در کشور رونق خاصی یافته که جوانان و مردم از درس و مشغله های خود رها شده و در خانه خدا معتکف می شوند و دل را از آلودگی ها پاک می کنند.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: ثواب اعتکاف به حدی است که پیامبر (ص) در دهه آخر ماه مبارک رمضان معتکف می شدند.

وی یادآور شد: امروز دشمنان برای جوانان ما دام های بسیاری به طرق مختلف گسترانیده اند، اما جوانان کشور با حضور در این مراسم ها و اعتکاف ها، می توانند خود را در برابر برنامه های دشمنان بیمه کنند.

آیت اله نورمفیدی در ادامه با اشاره به 15 رجب سالروز وفات حضرت زینب (س) گفت: این بانوی بزرگوار به گفته بزرگان در همه موضع گیری ها،سخنرانی ها در میدان های جهادی مختلف حضور داشت.

به گفته خطیب جمعه گرگان، این بانو بر گردن اسلام و همه مسلمانان حقی بزرگ دارد و اگر نبود خون شهیدان کربلا پایمال می شد.

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان در خطبه اول این هفته نماز با تبریک در پیش بودن سالروز ولادت امام علی (ع) گفت: ایشان فضائل بسیار زیادی داشت که در روایات و احادیت اهل تشیع و اهل تسنن به خوبی به آن اشاره شده است.

آیت اله نورمفیدی افزود: مهمترین دغدغه امام علی (ع) بحث وحدت امت اسلامی بود که برای این مساله، از منافع خود در زمان رسیدن به حکومت اسلامی گذشت و منافع مردم را بیشتر در نظر گرفت.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: امروز دسیسه ها و برنامه های دشمنان برای نابود کردن و از بین بردن مسلمانان و اسلام بیشتر از دوران ابتدای اسلام است و آنان با برنامه های خود، کمر همت به این امر بسته اند و کسانی که خود را پیرو و رهرو راه حضرت علی (ع) می دانند، نباید با کارهای خود، آب به آسیاب دشمن بریزند.

وی تاکید کرد: آنان که به بهانه های واهی در سوریه، لبنان و عراق و سایر کشورها، دست به کشتار مسلمانان می زنند و یا به هر طریقی تفرقه افکنی می کنند، مزدوری برای دشمنان اسلام و پیغمبر (ص) می کنند.