به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه نمازجمعه دیر ضمن شفارش خود ونمازگزاران به رعایت تقوای الهی افزود: اگر خانواده سالم باشد،ضامن سلامت اجتماع نیز خواهدبود و نباید همه گرفتاری ها را حواله دیگری کنیم در صورتی که در خانه خودمان مشکل داریم.

وی اضافه کرد: پای بندی به ارزش های دینی باشیم تا مسائل ضد اخلاقی کم رنگ شود.

امام جمعه دیر به نقش شبکه‌های ماهواره‌ای در انحراف خانواده اشاره کرد و یادآور شد: اکنون نزدیک ترین رفیق شبکه های ماهواره ای هستند که زن و بچه ها در کناراین شبکه ها می نشینند وآنان را تماشا می کنند.

وی ادامه داد: اختلاف‌ها، طلاق ها، بدبینی به مسئولان نظام و سست شدن عقاید ناشی از وجود شبکه های ماهواره ای در منازل می باشد.

حجت الاسلام حسینی ضمن تبریک میلاد جوادالائمه (ع) و امیرالمونین علی(ع)روز پدر گفت: همه باید تلاش کنند تا آموزه های علوی وسیره علی(ع) در جامعه پیاده شود و حق پدر بر فرزند بسیار زیاد است و اگر فرزندبه موقعیتی دست پیدامی کند از وجود تلاش های پدر و توجهات اوست و باید قدردان پدران باشیم.

وی درخصوص ایام البیض و سنت حسنه اعتکاف افزود: اعتکاف سنت حسنه اسلامی و نبوی است که فرصت ارزشمندی برای بهره‌مندی در راستای خودسازی انسان است.

وی اضافه کرد: دشمن هزینه های زیادی می کند تا نسل جوان را از این برنامه های معنوی جداسازد اما جوانان با حضور خود نقشه های آنان را نقش برآب می کنند.

امام جمعه دیر به دیدارمعلمان با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: آموزش وپرورش در جامعه نقش تعیین کننده ای دارد و مسئولان آموزش وپرورش را جدی بگیرند و در انتخاب مدیران جناحی وستادی برخوردنکنند ومدیری را انتخاب کنند که دردش تربیت بچه ها باشد.