رهبر معظم انقلاب خط قرمزهای پرونده هسته ای را از هرکسی در هر جایگاهی مطالبه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمين مسعود سرافراز در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان برخوار، در خصوص مذاکرات هسته ای اظهار داشت: پرونده هسته‌ای کشورمان یکی از مهمترین موضوعات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که دارای پیچیدگی‌های حقوقی است و در واقع میدان مبارزه‌ای است که ملت و انقلاب ما با آن روبروست.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر پرونده هسته‌ای نظارت دقیق، عمیق دارند و بدون شک خط قرمزهایی که باید در این زمینه رعایت شود را از هرکسی در هر جایگاهی مطالبه خواهند کرد، افزود: ایشان هیچگاه اهل معامله کردن بر سر عزت ملت و نظام با هیچ چیز، هیچکس و هیچ دولتی نیست.

امام جمعه شهرستان برخوار با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص مبنی بر اینکه تیم مذاکره‌کننده فرزندان انقلاب هستند، لذا برخی افراد نباید اقدامی کنند که باعث تضعیف تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان شود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در ادامه این فرمایشات البته نقد در هر شرایطی حق افراد و جامعه دانسته اند و فرمودند"اما باید به این نکته توجه کنیم که نقد اثرگذار باید با صداقت و نیت مثبت نقدکننده همراه باشد. نباید به هیچ‌وجه به آمریکایی‌ها اعتماد کنیم."

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها و بارها نسبت به این مهم تذکر دادند که "نباید ما ساده اندیش باشیم و تصور کنیم اگر آنها با ما خوش و بش کرده و یا حرف می‌زنند و لبخند می زنند به دنبال منافع دولت و ملت ایرانند.

سرافراز تصریح داشت: غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها با انقلاب و ملت مسلمان ایران سر ستیز دارند، رابطه ما تا زمانی که ما بر اصول و ارزشها و انقلاب خود استواریم و آنها نیز به خوی استکباریشان معتقدند رابطه گرگ و میش است. چون اصلاً موضوع هسته ای نیست، این بهانه است؛ آنها به دنبال این هستند که به اسم حقوق بشر، به رسمیت شناختن وهابیت و بهائیت و پذیرش بی حجابی و همجنس بازی را بر ما تحمیل کنند؛ اما ملت ما اینهمه شهید را تقدیم اسلام و قرآن کرد تا دیگران برای ما و انقلاب ما خواب های آشفته نبینند و آنچه که مایه امیدواری است هوشیاری و بصیرت مردم در این عرصه است که حاضرند تا پای جان از اسلام و قرآن و انقلاب دفاع کنند.

وی اظهار داشت: در جایی که نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی می گوید" اگر اوباما بخواهد دستور حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کند، ارتش آمریکا می تواند ظرف یک شب تمام برنامه هسته‌ای ایران را از میان بردارد"، تیم مذاکره‌کننده باید بداند امروز در میدان نبرد است و فقط نوع این نبرد تغییر کرده است.

امام جمعه شهرستان برخوار افزود: دشمن پس از عدم موفقیت در تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد، امروز در عرصه سیاست خارجی هم باید بدانیم میز گفت‌وگوها یک میز مبارزه است. البته رژیم صهیونیستی که عددی نیست ولی دشمنان این ملت باید بدانند که اگر دست از پا خطا کنند با پاسخ محکم و کوبنده ملت غیور ایران مواجه خواهند شد.