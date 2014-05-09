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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۰۳

80 زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان های دولتی هرمزگان انجام شد

80 زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان های دولتی هرمزگان انجام شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر:رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 80 زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان های دولتی هرمزگان در سومین روز از اجرای برنامه موفق تحول نظام سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدشکاری رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در حاشیه بازدید از بیمارستان زنان و زایمان شریعتی بندرعباس  گفت: یکی از بسته های  حمایتی سلامت، ترویج زایمان طبیعی است که در همین راستا در برنامه تحول نظام سلامت زایمان طبیعی در بیمارستان دولتی رایگان می باشد .

وی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد انگیزه کادر تخصصی و درمانی بیمارستانهای دولتی کارانه این بخش چندبرابر شده است .

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان افزود: همزمان با اجرای برنامه تحول نظام سلامت  از 15اردیبهشت ماه همه زایمان های طبیعی در بیمارستان های دولتی به صورت رایگان انجام می شود.

کد مطلب 2288209

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