80 زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان های دولتی هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدشکاری رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در حاشیه بازدید از بیمارستان زنان و زایمان شریعتی بندرعباس گفت: یکی از بسته های حمایتی سلامت، ترویج زایمان طبیعی است که در همین راستا در برنامه تحول نظام سلامت زایمان طبیعی در بیمارستان دولتی رایگان می باشد .

وی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد انگیزه کادر تخصصی و درمانی بیمارستانهای دولتی کارانه این بخش چندبرابر شده است .

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان افزود: همزمان با اجرای برنامه تحول نظام سلامت از 15اردیبهشت ماه همه زایمان های طبیعی در بیمارستان های دولتی به صورت رایگان انجام می شود.