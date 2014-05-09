نمایندگان داد کم آبی استان را به گوش مسئولان برسانند/ اعتکاف خلوت با خداست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تاکید بر موضوع کم آبی در استان سمنان از مردم خواست در مصرف آب نهایت صرفه جویی را به خرج دهند و افزود: نمایندگان مجلس در استان هم داد کم آبی مردم این استان را به گوش مسئولان کشور برسانند.

وی همچنین به نزدیکی ایام البیض و اهمیت اعتکاف، موج حضور جوانان و نوجوانان در این فریضه مستحبی را به فال نیک گرفت و خاطر نشان کرد: اعتکاف سازنده، اثر گزار و برای خودسازی انسانی بسیار مفید است.

نماینده ولی فقیه در سمنان با اشاره به این که کسانی که امکان حضور در اعتکاف را ندارند می توانند با اطعام و انفاق در این کار بزرگ و سنت نبوی شرکت کنند تصریح کرد: خیرین و نیکوکاران نیز می توانند در این فرصت مناسب قدم های خوبی در حمایت و کمک به معتکفین بردارند.

شاهچراغی همچنین با یادآوری انتخابات در کشورهای عراق و افعانستان و نمایش شکت مفتضحانه آمریکا در این کشورها عنوان کرد: مردم این کشورها با این انتخابات دست رد به سینه آمریکا زدند و به حول و قوه الهی شاهد شکست آمریکا و مزدورانش در سوریه نیز خواهیم بود.

وی در پایان با یادآوری ایام ولادت حضرت جواد الائمه (ع ) و امام علی ( ع ) با بیان برخی ویژگی های این حضرات معصومین (ع) اذعان داشت: خطر انحرافی ایجاد شده در زمان امام رضا (ع) با به دنیا آمدن حضرت امام جواد (ع) شکست خورد ولی انحرافی که در سقیفه بنی ساعده ایجاد شد تا همیشه تاریخ باقی ماند و عامل گمراهی عده ای از مسلمانان شد.

مطرح کردن مسائل حاشیه ای دولت کار درستی نیست

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز به حاشیه بردن دولت در شرایط کنونی را کار نادرستی خواند و ابراز داشت: دولت با مشکلات اقتصادی مواجه است و مطرح کردن مسایل حاشیه ای از جمله نبش قبر کردن موضوع شیر و خورشید کار درستی نیست.

علیرضا خسروی با بیان این مطلب که تلاش دولت برای کاهش هزینه های درمانی مردم در نظام سلامت جای تقدیر دارد ادامه داد: متاسفانه نوروز امسال 700 هزار نفر از ایرانیان به خارج از کشور سفر کردند که 200 هزار نفر از این سفرها به کشور ترکیه انجام شده و باعث باعث خروج 500 میلیون دلار ارز از کشور شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در شرایط اقتصادی فعلی و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی باید به جای سفرهای خارجی این سفرها در داخل کشور انجام می شد اظهار داشت: از رئیس جمهور برای شرکت در کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان که در سال جاری برگزار خواهد شد دعوت به عمل آمده است.