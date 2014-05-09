نظر و اقدامی که مخالف نظر و دستور مقام معظم رهبری باشد باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه نهاوند در مصلی امام خمینی(ره) اظهار داشت: دشمن با تمام امکانات و قدرت رسانه ای قصد دارد وحدت و آرامش ملت ایران با محوریت ولایت فقیه را بر هم بزند.

حجت الاسلام مغیثی گفت: در حکومت اسلامی و در زمان غیبت امام زمان(عج) حکم و فرمان ولایت فقیه و مقام معظم رهبری برای همه فصل الخطاب است و سرپیچی از آن حرام و در راستای تقویت نقشه ها و اهداف دشمنان است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در هفته گذشته و در سه دیدار مهم و با شکوه با فرهنگیان و کارگران و ماماهای بهداشت و درمان با اشاره با دوراندیشی و برنامه ریزی مناسب برای آینده کشور و نظام تأکید کردند که دشمن برای از بین بردن انقلاب و وحدت و آرامش ملت ایران برنامه ها و نقشه های گوناگونی دارد اما حضور به موقع ملت ایران در میادین، بصیرت و مقاومت مردم همچون سد آهنین تمام نقشه های آنان را نابود کرده است.

امام جمعه شهر نهاوند عنوان کرد: در طول 35 سال گذشته دشمنان با آماده و تجهیز کردن گروه های ترور ضد انقلاب، تحمیل جنگ تحمیلی بر ملت ایران، تحریم، محاصره و فشار اقتصادی، ایجاد حوادث مختلف همچون فتنه 88 و کوی دانشگاه سعی داشتند ایران و انقلاب آن را زمین گیر کنند امام حضور ملت، وحدت و اطاعت از مقام معظم رهبری آنان را ناکام گذاشت.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در ادامه خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند بیان داشت: برنامه و طراحی دشمن برای آینده کشور این است که جمعیت ایران در آینده یک جمعیت پیر و سالخورده از کار افتاده باشد اما ملت ایران باید این طراحی را بشناسند و در مقابل آن موضع بگیرند.

حجت الاسلام مغیثی در قسمت دیگری از خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند با اشاره به برگزاری انتخابات در کشورهای عراق و افغانستان و در آینده نزدیک در کشور سوریه گفت: برگزاری این انتخابات نشان داد ملت این کشورها علی رغم تحمل جنگ و بدبختی و مشکلات بسیار خواهان استقلال و اداره امور کشور خود بدون دخالت کشورهای دیگر هستند.

وی افزود: بدون شک اگر گروه های تروریست و از خدا بی خبری که با اسم اسلام در سوریه این همه جنایت و جرم مرتکب می شوند و کشور سوریه را با یک مشت خاکستر تبدیل کرده اند موفق شوند در سوریه زمام امور را در دست گیرند قطعا بعد از آن حزب الله لبنان، عراق دچار چنین سرنوشتی خواهد شد.

امام جمعه شهر نهاوند ادامه داد: در شرایطی که ایران اسلامی بر اساس دستورات دین اسلام و آرمانهای انقلاب دموکراسی ترین و آزاد ترین کشور دنیا است آمریکا با القا شعارهای بی اساس نقض حقوق بشر به دنبال آزادی همجنس بازی و فعالیت جاسوسی، بهائیت و وهابیت که با ارزش ها و آرمانهای اسلام و انقلاب فاصله دارد در کشور ایران است.