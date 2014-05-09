سيره و روش حضرت على (ع) بهترين درس آموزنده در زمينه وحدت جامعه اسلامى است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي اين هفته جمعه چناران اظهار کرد: بر اساس دلائل كاملاً محکم و واضح از طريق آيات و روايات، خلافت نبى مكرّم(ص) و امامت جامعه‏ اسلامى پس از رحلت ايشان، منصبى بود كه پروردگار متعال براى حضرت على(ع) معين كرده بود.

امام جمعه چناران افزود: چنان‏كه حضرت محمد(ص) پس از تأكيدات و سفارشات مؤكد در باره حضرت على(ع)، اندكى قبل از فوت خود در روز عيد غدير، با صراحت كامل ايشان را از طرف خداوند براى جانشينى خود معرفى كردند.

حجت الاسلام تاجی گفت: اما متأسفانه پس از ارتحال نبى اكرم(ص) به دستور الهى در مورد جانشينى حضرت على(ع) توجه نشد. حضرت على(ع) در ابتدا ضمن اعتراض، حق خويش و در واقع اجراى حكم الهى را خواستار شدند، اما با ديدن اصرار مدعيان خلافت و آغاز اختلاف در جامعه نوپاى اسلامى، ايشان براى حفظ اتحاد مسلمانان و مصلحت عمومى، سكوت كردند چراكه در آن شرايط، اصل و بنيان اسلام در خطر بود.

وي بيان کرد: در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامى هم، وحدت داراى نقش مهم و اساسى بود، وحدتى كه چنان در بين اقشار جامعه اعم از روحانى و دانشجو، كارگر و كارمند و... الفت و صميميت ايجاد كرد كه به تعبير بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى قدس سره "بى آن‏كه داراى ادوات نظامى باشيم، فقط به ‏واسطه قدرت ايمان و وحدت كلمه، بر قواى طاغوتى غلبه كرديم" و در دفاع مقدس نيز ايمان و وحدت كلمه، پيروزى رزمندگان اسلام را به همراه داشت.

امام جمعه چناران با اشاره به فتوای تاریخی مرحوم میرزای شیرازی و سالروز جنبش تنباکو گفت: جنبش تنباكو كه نمونه ‏اى موفقيت ‏آميز از يك حركت عمومى در تاريخ معاصر ايران است، پيروزى خود را مرهون پيوند ويژه‏ى رهبران مذهبى و مردم بود.

حجت الاسلام تاجي گفت: اين پيوند كه از يك‏سو پايه‏ هاى مشروعيت سلطنت را متزلزل ساخته بود، از سوى ديگر اقتدار سياسى روحانيت را نيز افزايش داد و روحانيت را به عنصر اصلى هدايت ‏كننده مقاومت‏هاى مردمى عليه استعمار و استبداد مبدل كرد به‏ طورى‏كه پس از فتواى آيت‏ الله شيرازى مبنى بر تحريم تنباكو، روحانيت در تمام امور اجتماعى و سياسى ايران نقش داشته است كه از آن‏جمله مى‏توان به حضور روحانيت در نهضت مشروطه، ملى‏ شدن صنعت نفت، مخالفت با لايحه انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى، مخالفت با لايحه كاپيتولاسيون، مخالفت با انقلاب سفيد شاه و مردم، واقعه 15 خرداد 42، رهبرى انقلاب اسلامى، حوادث پس از انقلاب و... اشاره کرد.

وي افزود: بر اين اساس نهضت تنباكو از يك‏سو سند گويايى بر رهبرى روحانيت مبارز و مقاومت و همبستگى مردم متعهد اين سرزمين در پاسدارى از ارزش‏هاى اسلامى و دفاع از استقلال و آزادگى است و از سوى ديگر با ماهيتى ضد استعمارى و همراه با انگيزه‏هاى اسلامى، نقش مهمى در تاريخ معاصر ايران و بيدارى مردم اين سرزمين ايفا کرده است.

خطیب جمعه چناران بااشاره به سفراستانی ریاست محترم جمهوربه استان ایلام گفت: مبتکرسفرهای استانی مقام معظم رهبری دردوران ریاست جمهوری بوده اندکه بارهامسئولین رابه حضوردراقصی نقاط کشور توصیه وحتی تشویق نموده وسفرهای استانی دولتهای گذشته را تایید کرده اند انتظاراین است این سفرها با انگیزه مدیریت جهادی صورت پذیرد، زیرا بر اندام برومند نظام بالنده اسلامي تن‌پوشي جز مديريت جهادي برازنده نيست و از این جهت است که مقام معظم رهبري مكرر مسئولان را به مديريت جهادي فرا مي‌خوانند.

حجت الاسلام تاجی افزود: با تدبر در معناي واژه مديريت جهادي چنين استنباط مي‌شود كه مديريت جهادي، مديريت شيفتگان خدمت است نه تشنگان قدرت. مديريت جهادي، مديريت ايثارگرانه، عاشقانه، مفتخرانه و شهادت‌طلبانه است. مديريت شيران شب زنده‌دار است.