راه اندازی 30 مرکز درمانی سلامت در 22 کشور توسط هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران اظهار داشت: توانایی بخش امداد هوایی جمعیت هلال احمر در بین 189کشور عضو فدراسیون جهانی هلال احمر منحصربه فرد است و در سال جاری نیز با افزایش پوشش امدادی این توانایی به حداکثر میزان خود خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این جمعیت بزرگترین ناوگان هوایی را در دنیا دارد ، گفت : بخش امداد هوایی جمعیت با توسعه همه جانبه به حداکثر توان خود خواهد رسید .

وی همچنین جایگاه جمعیت هلال احمر ایران در فدراسیون جهانی هلال احمر را یادآور شد و افزود: در هر برنامه ای توانمندهای جمهوری اسلامی را موردنظر قرار می دهند و از آن استفاده می کنند.

موسوی ادامه داد: امدادگران حوزه بین الملل جمعیت هلال احمر ایران در همه حوادث دور و نزدیک در کشورهای آسیایی و آفریقایی حضور داشته و پرچم صلح و دوستی کشورمان را به اهتزار درمی آورند.

وی گفت: جوانان عضو هلال احمر ایران با عنوان سفیران سلامت در 22 کشور با راه اندازی 30مرکز درمانی سلامت به محرومین این کشورها خدمات ارایه می کنند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران افزود: علاوه بر گسترش ناوگان هوایی و ارایه خدمات بین المللی، جمعیت هلال احمر تلاش کرده است در راستای تحقق وظایف خود و پیاده سازی منویات رهبر معظم انقلاب که فرموده اند هلال احمر باید در حوادث حضوری موثر و به موقع داشته باشد، درقالب تحول ساختاری اقداماتی را سازماندهی کند.

موسوی اظهار داشت: آموزش جوانان داوطلب برای انجام فعالیت های امدادی و عام المنفعه یکی از این اقدامات است که در این راستا تاکنون به 2 میلیون نفر به عنوان اعضای داوطلب آموزش های لازم داده شده است.

وی توضیح داد: بخش داوطلبان جمعیت هلال احمر حلقه اتصال نیازمندان با جمعیت هلال احمر است و با بخش بسیج هلال احمر در حوزه سلامت و پزشکی و اعزام افراد به مناطق روستایی و ارایه خدمات حمایتی به نیازمندان قدم های موثری برمی دارد.

موسوی در ادامه به ارایه توضیحاتی در مورد بخش درمانی جمعیت هلال احمر پرداخت و افزود: این بخش به همراه مراکز درمانی و توانبخشی در سراسر کشور به نیازمندان خدمات ارایه می کند و در خارج از کشور نیز به عنوان سفیران صلح و دوستی حضوری اثربخش دارد.

وی گفت: تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر نیز که مسئول تهیه دارو در بخش داروهای مورد نیاز و تولید دارو با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، با داشتن طرح های اساسی در زمینه تولید داروها و واکسن های مورد نیاز ارایه خدمت می کند.

موسوی ارایه خدمات به زائران در بخش حج و زیارت را از دیگر فعالیت های این جمعیت برشمرد و افزود: بخش حج و زیارت جمعیت هلال احمر نیز در ارایه خدمات به زائران فعالیت های ارزنده ای را انجام می دهد.

حوزه آموزش عالی یکی دیگر از بخش های جمعیت هلال احمر است که به گفته موسوی از سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده است؛ وی در این مورد نیز توضیح داد: طی 12 سال از آغاز به کار این حوزه، 33 مرکز آموزشی در سراسر کشور دایر شده است که به امر آموزش امداگران جمعیت هلال احمر برای رفع نیازهای داخلی و بین المللی می پردازد.

موسوی حادثه خیز بودن ایران را یادآور شد و اظهار داشت: ایران کشوری حادثه خیز است و امکان رخ دادن 32 حادثه را دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی بهترین اقدام آماده کردن مردم با ارتقای سطح آگاهی های آنها ازطریق آموزش های همگانی است که هلال احمر در این زمینه نیز اقداماتی را در دست انجام دارد.