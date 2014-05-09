به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا در خطبه های نماز جمعه بهار بعد از دعوت نمازگزاران به تقوای الهی با بیان این مطلب که امروز قدرت‌مندی ایرانیان در صحنه‌های علمی سبب آشفتگی مستکبران شده است، اظهار داشت: کشور ما در یک دهه اخیر به اندازه صد سال رشد علمی و توانمندی نظامی داشته‌ به طوری که در قبل از پیروزی انقلاب به دلیل بی‌لیاقتی شاهان، علوم و فنون جدید در کنج عزلت فرو رفته بود.

حاتم نیا سرسلسله همه این افتخارات را معلمان و قدرت نفوذ آنها در تربیت دانش‌آموزان مستعد و توانا برشمرد و افزود: امروز در سنگر مدرسه این دستان با کفایت معلمان و روحیه محققانه آنها است که دانش‌آموزان بصیر، آگاه و هوشمند را تربیت کرده و تحویل جامعه می‌دهد.

وی اذعان داشت: عرش‌نشینان و فرش‌نشینان به مقام و منزلت و عزت معلم غبطه می‌خورند چراکه معلم همیشه مورد عنایت الهی و دعای خیر مردم است.

حاتم نیا افزود: مقام علمی شهید مطهری به عنوان معلم فرزانه انقلاب نشان‌دهنده عظمت روحی چنین شخصیت‌هایی است که علم و ارزش‌مداری را اولی‌ بر همه چیز دانستند.

وی توجه به علم و تربیت و تعالی را مطالبه حقیقی مردم در تمام ادوار توصیف کرد و ادامه داد: منزلت معلم منزلت صرف شغلی و ظاهری نیست بلکه ارج‌گذاری به این مقام افتخار کردن به ساحت علم و تربیت است.

حاتم نیا با اشاره به شأن علما و معلمان برگزیده در ادوار مختلف اظهار داشت: شهرستان بهار نیز از دیرباز در پرورش عالمان و مجاهدان نقش بی‌بدیلی در ارتقای علم و دانش کشور داشته است لذا می طلبد نسلهای جدید نیز با این علما و فرهیختگان برای انتخاب مسیر آینده خود، آشنایی داشته باشد که این مهم جز با بیان نافذ معلمان میسر نخواهد بود.

وی همچنین عنوان داشت: معلمان باید امید و خودباوری را در دانش‌آموزان زنده کنند چراکه توسعه، پیشرفت و سربلندی نظام به دست همین دانش‌آموزان محقق می‌شود.

حاتم نیا با بیان اینکه دانش‌آموزان و معلمان از دیرباز برای تحقق اهداف و ارزش‌های عالیه این نظام همیشه در صحنه بودند، گفت: شهادت استاد مطهری و هزاران دانش‌آموز شهید مصداق بارز این مهم است.

حاتم نیا افزود: معلمان باید تلاش کنند تا دانش‌آموزان هرگز در دام جنگ نرم دشمن گرفتار نشوند و با قرآن‌محوری بتوانند توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند.

وی اظهار داشت: قدرتی که ناشی از علم و مهارت باشد قدرت عزت‌مندانه همراه با صیادت است که دشمنان را غافلگیر و دوستان را امیدوار به آینده می‌کند.

حاتم نیا با اشاره به نامگذرای سالجاری به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، گفت: در تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده، احساس تکلیف، روشنگری و بصیرت‌افزایی در سنگر مدرسه بسیار با اهمیت است.