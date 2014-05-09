به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: دولت بخشی از انرژی‌ها را گران کرده است حتما مصلحتی دیدند و ما به این مسئله ورود نمی‌کنیم ولی عده‌ای کالاها را سلیقه‌ای گران می‌کنند.

وی افزود: عده ای سوءاستفاده می کنند و برخی ها از مجموعه دولت کالاها را گران می کنند. این ملت تقاضای جدی از مسئولان دارد که با توجه به اینکه گرانی ها آزاردهنده است این مسئله را کنترل و مهار کنند.

ورد سایر مسائل در مذاکرات هسته ای را محکوم می کنیم

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در بخش دیگری از سخنان خود به روند پرونده فناوری هسته‌ای ایران اشاره کرد و افزود: این روزها بحث مذاکرات هسته ای داغ است و در چند روز آینده به طور جدی در مورد سندی که می خواهند منتشر کنند مذاکره می کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مسائل مختلفی از جمله درصد غنی سازی و راکتور آب سنگین اراک با ما اختلاف نظر دارند اظهار کرد: ما از عزیزان مذاکره کنندگان هسته ای به عنوان سربازان خط مقدم نظام همان گونه که مقام معظم رهبری حمایت می کنند، حمایت می کنیم اما به مذاکره کنندگان توصیه می کنیم که مراقب باشند کاری نکنند که دشمنان هوس کنند از خط قرمزهای ما عبور کنند.

آیت الله حسینی بوشهری نسبت به ورود برخی مسائل همچون حقوق بشر به پرونده مذاکرات هسته ای هشدار داد و افزود: الان زمزمه هایی به گوش می‌رسد که باید مسائل دیگر هم وارد صحنه مذاکره شود. ما به شدت هرگونه اقدامی برای وارد کردن سایر مسائل در مذاکرات هسته ای را از طرف این ملت و با بیان این ملت محکوم می کنیم.

توصیه های رهبری نصب العین مسئولان آموزش و پرورش باشد

نماینده مجلس خبرگان رهبری به دیدار اخیر معلمان نمونه سراسر کشور با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب سه توصیه مهم به معلمان داشتند. اول اینکه معلمان ما نقش تعلیم و تربیت را عهده دارند که این نقش برجسته ای است.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: نقش دومی که مقام معظم رهبری برای معلمان ذکر کردند این بود که معلمان روش تفکر را به نسل جوان ما یاد بدهند که نسل جوان دچار سطحی نگری نشوند.

امام جمعه قم تاکید کرد: آموزش عملی رفتار و اخلاق رسالت سوم معلمان است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده است.

آیت الله حسینی بوشهری بر لزوم توجه به آموزش سبک زندگی در مدارس تاکید کرد و افزود: یکی از مواردی که در سبک زندگی تاثیرگذار است این است که معلمان در مقاطع تحصیلی روی سبک زندگی کار کنند که دانش آموزان وقتی وارد دانشگاه شدند به مسائل دینی آگاه باشند.

وی افزود: مقام معظم رهبری به وزارت آموزش و پرورش توصیه هایی داشتند که باید نصب العین مسئولان این وزارتخانه قرار گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: سند تحول آموزش و پرورش باید عملیاتی شود و بایگانی نشود.

به گفته آیت الله حسینی بوشهری بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری نیروهای انقلاب خلاق و متدین در آموزش و پرورش بمانند و جناح بندی ها و دسته بندی های سیاسی در آموزش و پرورش راه پیدا نکند.

جهل و تقلید کورکورانه از عوامل رعایت نکردن حدود الهی

وی رعایت مرزهای الهی را مورد تاکید قرار داد و افزود: فطرت انسانها دینداری و دین باوری و عشق به ذات حق تعالی است ولی مسائلی در زندگی انسان رخ می دهد که از مرزهای الهی تعدی می کند و قدم در وادی گناه بر می دارد.

آیت الله حسینی بوشهری جهل و نادانی را یکی از دلایل عدم رعایت حدود الهی دانست و تاکید کرد: انسانهایی که از شناخت لازم نسبت به وظایفشان برخوردار نیستند در باتلاق گناه و مرزشکنی قرار می گیرند و بخش نسبتا قابل توجهی از آحاد جامعه ما که گاهی حجاب و عفاف را رعایت نمی کنند و مرتکب گناه می شوند به خاطر این است که در جایی رشد پیدا کردند که معارف دینی در آنجا کمتر بیان شده است.

امام جمعه قم گفت: هم سخنوران و هم رسانه های جمعی و کسانی که تریبون در اختیار دارند بخصوص متولیان امر فرهنگی باید در این زمینه کار کنند. نکند فردای قیامت همه ما مواخذه شویم که چرا معارف دین را بیان نکردیم و این انسانهایی که مرتکب گناه شدند را هدایت نکردیم.

وی دومین عامل در مرز شکنی حدود الهی را تقلیدهای کورکورانه و پیروی از دوستان ناباب دانست و افزود: مراقب باشیم چه کسانی با فرزندان ما دوست و همراه هستند.

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود، فرا رسیدن سالروز میلاد امیرالمومنین(ع) را تبریک گفت و افزود: بالاترین مدال افتخار برای امیرالمومنین(ع) این است که علی با حق است و حق هم با علی است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: گاهی از زندگی خودمان شکوه می کنیم و از آنچه خدا برای ما مقدر کرده اظهار ناخرسندی می کنیم ولی نگاه امیرالمونین(ع) این طور نیست. ایشان فرمودند گواراترین زندگی را کسی دارد که از آنچه خدا نصیب او کرده است راضی است.

اعتکاف نماد معنویت نظام است

آیت الله حسینی بوشهری به نزدیک بودن ایام اعتکاف اشاره کرد و با تقدیر از دست اندرکاران امر معنوی اعتکاف در سراسر کشور اظهار کرد: چند سالی است که امر اعتکاف رونق خوبی پیدا کرده و تاکنون سه جشنواره برای ترویج فرهنگ اعتکاف برگزار شده و امیدواریم مومنان بتوانند در این عبادت بزرگ الهی که به تعبیر مقام معظم رهبری نماد معنویت نظام است موفق شوند.

وی ادامه داد: خداوند متعال در مقابل هجمه های دشمنان ما آنچنان زمینه هایی در دین ایجاد کرد که اگر جوانان سرخورده شوند به پناهگاه مهمی مراجعه کنند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به نزدیک بودن 15 رجب سالروز وفات حضرت زینب (س) از این بانوی بافضیلت به عنوان قهرمان صبر و بردباری یاد کرد که می‌تواند الگوی زنان عالم باشد.

محبت مراجع در دل مردم ماست

آیت الله حسینی بوشهری به سالروز لغو امتیاز تنباکو با فتوای آیت الله العظمی شیرازی اشاره کرد و افزود: کار بزرگی در آن روز اتفاق افتاد و مردم جایگاه معنویت را دانستند.

امام جمعه قم با بیان اینکه محبت مراجع در دل مردم ما است افزود: مردم ما تاکنون تجربه های گرانقدری در پیروی از فتوای مراجع داشتند و امیدواریم این مسیر ادامه یابد که سعادت و خوشبختی ما در پیروی از بزرگان است.

آیت الله حسینی بوشهری به 19 اردیبهشت روز بزرگداشت مرحوم شیخ کلینی صاحب کتاب کافی اشاره کرد و با بیان اینکه شیخ کلینی بزرگ مرزبان دینی است اظهار کرد: اینها بزرگانی هستند که تراث شیعه را حفظ کرده اند و در اختیار علمای ما قرار دادند و مرزبانان فکری ما هستند.

وی همچنین به فرا رسیدن روز جهانی خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: دنیای غرب دچار از هم پاشیدگی خانواده است و ما باید مراقب باشیم که این تهدیدها برای جامعه ما هشدار دهنده است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: گاهی در جامعه دینی ما دچار گسست خانواده‌ها هستیم که این مسئله خانواده نگران کننده است در حالی که اسلام به صله رحم و پیوند خانواده تاکید دارد.