مسئولان برای نهادینه کردن عدالت حضرت علی (ع) در جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین سبحانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان گتبدکاووس ضمن توصیه به تقوا گفت: در سوره مائده به مساله ولایت اشاره شده است و با توجه به فرا رسیدن ماه رجب و میلاد حضرت امیر المومنین (ع)، حضرت را می توان مصداق این آیه و سوره دانست که البته بیش از 30 کتاب در اسلام نیز این موضوع را تایید کرده اند.

وی در توصیه به حاکمان و مدیران گفت: مدیران باید حضرت (ع) و عدالت ایشان را در زندگی خود نهادینه کنند و آن را در جامعه و کار خود به اجرا کنند.

وی در ادامه به روزهای این هفته در تقویم اشاره کرد و گفت: بزرگداشت شیخ کلینی را داریم و ایشان از بزرگان اکابر امامیه بود و در زمان غیبت صغرا زندگی می کرد.

حجت الاسلام سبحانی اظهار کرد: کتاب کافی که در 7 یا 9 جلد منتشر شده از آثار ایشان است و به بحث امامت، نبوت و اخلاق اشاره دارد.

وی ادامه داد: ولادت امام جواد (ع) از روزهای مبارک این ماه است و ایشان به مساله تقوا اشاره فراوانی داشتند.

امام جمعه گنبدکاووس تصریح کرد: ایام ولادت امام علی (ع) را نیز پیش رو داریم و ایشان حتی در ادیان دیگر مانند مسیحیت هم مورد تجلیل هستند تا جایی که از بزرگان دین مسیح گفته است علی (ع) فریاد عدالت در تاریخ برای بشریت است.

وی اضافه کرد: ایام اعتکاف در این هفته پیش روی ما است و این روزها فرصت خوبی برای جوانان است تا با نماز و دعاو عبادت به خدای خود نزدیکتر شوند.

وی در پایان تصریح کرد: روز تغییر قبله مسلمانان، روز خانواده، تحریم تنباکو و روز هلال احمر هم از این ایام است.