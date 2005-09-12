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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۴۷

مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن در گفت و گو با "مهر"

نوع شيوع يافته بيماري آنفولانزاي مرغي مسري نيست

مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن گفت: نوع شيوع يافته بيماري آنفولانزاي مرغي در برخي كشورها مسري نيست و از طريق مرغ و تخم مرغ به انسان سرايت نمي كند .

محمد مختاري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به جلوگيري از ورود بيماري آنفولانزاي مرغي گفت: خوشبختانه تا كنون هيچ موردي از ورود آنفولانزاي مرغي به كشور مشاهده نشده  است .

وي  تاكيد كرد:  اين نوع از بيماري آنفولانزاي مرغي كه هم اكنون در برخي از  كشورها شيوع يافته خوشبختانه از طريق تخم مرغ و مرغ به انسان سرايت نمي كند و جاي هيچ نگراني نيست .  .

 مختاري  با مبالغه آميز خواندن  گفته هاي برخي مسوولان در رابطه با افزايش قيمت مرغ در صورت  شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي به كشور، تصريح كرد: متاسفانه طي روزهاي اخير صحبتهايي در مورد افزايش قيمت مرغ  در صورت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي گفته شده  كه مبالغه آميز به نظر مي آيد .

وي افزود: اين درحالي است كه در صورت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي به  كشور به اندازه نياز ذخيره مرغ و تخم مرغ داريم   بطوريكه  مشكلي بوجود نخواهد آمد .

کد مطلب 228822

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