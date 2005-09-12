نوع شيوع يافته بيماري آنفولانزاي مرغي مسري نيست

محمد مختاري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به جلوگيري از ورود بيماري آنفولانزاي مرغي گفت: خوشبختانه تا كنون هيچ موردي از ورود آنفولانزاي مرغي به كشور مشاهده نشده است .

وي تاكيد كرد: اين نوع از بيماري آنفولانزاي مرغي كه هم اكنون در برخي از كشورها شيوع يافته خوشبختانه از طريق تخم مرغ و مرغ به انسان سرايت نمي كند و جاي هيچ نگراني نيست . .

مختاري با مبالغه آميز خواندن گفته هاي برخي مسوولان در رابطه با افزايش قيمت مرغ در صورت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي به كشور، تصريح كرد: متاسفانه طي روزهاي اخير صحبتهايي در مورد افزايش قيمت مرغ در صورت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي گفته شده كه مبالغه آميز به نظر مي آيد .

وي افزود: اين درحالي است كه در صورت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي به كشور به اندازه نياز ذخيره مرغ و تخم مرغ داريم بطوريكه مشكلي بوجود نخواهد آمد .