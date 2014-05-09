سوریه خط مقاومت ایران در برابر رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود قاسمی در سخنان پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه در همدان گفت: تاریخ همواره شاهد و گواه جنگ بین جبهه حق و باطل و مسلمانان و طاغوتیان بوده است.

وی با بیان اینکه امروز نیز با طاغوت های زمانه مواجه هستیم، افزود: ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار و طاغوتیان کلید موفقیت انقلاب اسلمی و ایران اسلامی در برهه های مختلف زمانی مانند انقلاب و جنگ تحمیلی و اقتصاد بوده است.

مسئول سیاسی سپاه انصار الحسین (ع)استان همدان در ادامه سخنانش گفت: استکبار امروز در آمریکا و انگلیس و اسرائیل و فرانسه تجلی یافته و آنها با کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در برابرشان ایستاده و چشم جهانیان را نسبت به آنها باز کرده، دشمن هستند.

قاسمی با اشاره به اینکه اگر کشوری بخواهد در برابر استکبار جهانی بایستد آن را تهدید می کنند، بیان داشت: امروز استکبار جهانی و 70 کشور نیروهای خود را به سوریه اعزام کردند تا سوریه را نابود کنند چرا که سوریه در برابر آنها ایستاده و چون به ایران و لبنان و فلسطین کمک کرده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا خط گذاری کرده است که سوریه را نابود کند، ابراز داشت: سوریه خط اول مقابله با رژیم صهیونیست است.

مسئول سیاسی سپاه انصار الحسین (ع)استان همدان ادامه داد: استکبار جهانی با تبلیغات گمراه کننده و صهیونیستی و شیطانی عوامل 70 کشور را به یک کشور مسلمان اعزام کرده تا مردم بی گناه سوریه را قتل عام کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه جنایات اتفاق افتاده در سوریه قابل بیان نیست، ابراز داشت: مشکل دولت آمریکا با بشار اسد این است که بشار اسد به آمریکا چشم نگفته و گرنه ملت سوریه خود به بشار اسد رای دادند و وی را انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه سوریه برای ایران به مانند غزه و لبنان و فلسطین است، اظهار داشت: سوریه مانند حیات خلوت ایران بوده و تنها به مفهوم یک کشور غربی نیست امروز سوریه به عنوان خط مقاومت ایران در برابر رژیم صهیونیستی است.

مسئول سیاسی سپاه انصار الحسین (ع)استان همدان با بیان اینکه امروز با آمریکا در زمینی به نام سوریه روبرو هستیم، افزود: آمریکا نیز گفته اگر خیال ما از سوریه راحت شود به سمت ایران خواهیم رفت.

قاسمی با اشاره به اینکه کمک به مردم سوریه وظیفه شرعی و دینی است، بیان داشت: علاوه بر وظیفه شرعی و دینی عقل سیاسی نیز حکم می کند که با دیده تدبیر به این موضوع نگاه کنیم و امروز به سوریه کمک کنیم تا مجبور نباشیم بعدا هزینه بیشتری در مقابله با استکبار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سیاست امام خمینی (ره) نیز کمک به همه مستضعفان و مسلمانان بوده است، ابراز داشت: اگر هر خانواده ایرانی کمک اندکی به سوریه بکند می تواند کمک زیادی از سوی ایران به سوریه شود.