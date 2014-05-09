تیم مذاکره کننده حق عدول از مواضع هسته‌ ای شفاف را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعدازظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به 24 اردیبهشت سا‌لروز لغو تحریم تنباکو به فرمان آیت‌الله میرزای شیرازی گفت: روحانیت در طول تاریخ اسلام نقش های برجسته ای داشته و همیشه به دنبال عدالت‌ و استقلال طلبی بود و در جریان تحریم تنباکو نیز یکی از بزرگترین سلطه طلبی های بیگانگان بر کشورمان شکسته شد.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران همواره در کنار روحانیت و مراجع تقلید بودند، ادامه داد: در جریان تحریم تنباکو نیز مردم قلیان ها را شکستند و به حمایت از فتوای مرجع خود پرداختند.

آیت الله مجتهد شبستری همچنین با اشاره به اینکه تصویب قانون کاپیتولاسیون موجب بیداری و هوشیاری مردم و قشرهای مختلف شد، افزود: امام خمینی با درایت و رهبری خود، مردم و حوزه علمیه را از دام اجرای کاپیتولاسیون در کشور نجات داد که اگر چنین نمی شد ما الان نیز گرفتار سلطه بیگانگان بودیم.

وی در خصوص جایگاه اعتکاف در بین جوانان نیز گفت: اعتکاف فرصت مناسبی برای خودسازی و مبارزه با نفس بوده که خوشبختانه در بین جوانان و دانشگاهیان مورد استقبال قرار می گیرد و این عزیزان سه روز را در مسجد مشغول عبادت و راز و نیاز با خدا می شوند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه باید سنت حسنه اعتکاف از این هم باشکوه تر و پرشورتر انجام شود، گفت: این عبادت و راز و نیاز در ایام اعتکاف باید به عنوان فرصتی ارزشمند قدر دانسته شود.