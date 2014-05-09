اعتکاف فرصت خوبی برای تزکیه نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی در خطبه های نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته شهرستان قدس با تبریک ولادت جواد الائمه( ع) و توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا اظهار داشت: ماه رجب دارای فضایل بسیاری است و ائمه اطهار(ع) نیز به استغفار، روزه و اعتکاف در آن که از فضیلت خاصی برخوردار است، تاکید کرده اند.



وی با اشاره به نقش اعتکاف در سازندگی روح و کنترل ناهنجاری های اجتماعی افزود: از مهمترین اثرات اعتکاف تربیت و تهذیب نفس می باشد که نتیجه آن اخلاق فردی و اجتماعی انسان است و سه روز در مسجد ماندن و معتکف شدن در راستای مقابله با شیطان درون و برون است.



این مسئول ادامه داد: از مسئولان شهرستان تقاضا می شود تا با اعضای شورای شهر همکاری لازم را داشته باشند زیرا هدف تمامی مسئولان کمک به رفع مشکلات شهرستان و خدمات رسانی به مردم قدس است.



میراحمدی بیان کرد: روز سه شنبه مصادف است با روز اول ایام البیض و مراسم اعتکاف، روز میلاد امام علی( ع) و روز پدر است، همه پدران باید زندگی این امام بزرگوار را سرلوحه خود قرار دهند و آن گونه که ایشان فرزندان خود را تربیت نمودند سعی در تربیت فرزندان خود داشته باشند تا فرزند صالحی تحویل جامعه اسلامی بدهند.



شورا عدالت محوری را سرلوحه کار خود قرار داده است



رئیس شورای اسلامی قدس در سخنرانی خود پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان گفت: اعضای شورای چهارم عدالت محوری را سرلوحه کار خود قرار داده اند.



به گزارش خبرنگار مهر، احمد خراسانی با تبریک ولادت امام جواد( ع) اظهار داشت: امروز اعضای شورای شهر مصمم هستند تا نتیجه اعتماد شما مردم را در انتخاب خودشان از طریق رفع مشکلات شهرستان، بدهند.



وی افزود: شورا و شهرداری عدالت محوری را در راستای کار خود قرار دادند و برای عملی کردن آن عملیات آسفالت و جدول گذاری خیابانها را از مناطق محروم شهرستان آغاز کردند، البته بسیاری از مناطق شهر به دلیل این که قابلیت تردد ماشین آلات تخصصی را ندارند موجب کاهش خدمات رسانی می شود.



خراسانی عنوان کرد: شهرستان مشکلات بسیاری از قبیل کمبود بیمارستان دارد که شورا و شهرداری با در اختیار دادن دو زمین یکی برای توسعه بیمارستان 12 بهمن و یکی برای ساخت بیمارستان 100 تخت خوابه سعی در رفع این مشکل داشته، همچنین مشکل نداشتن اسناد مالکیت را با برگزاری جلسات مختلف در فرمانداری و با حضور رئیس اداره اوقاف و شهردار را به این گونه که مبلغ مورد نظر بر اساس نرخ گذشته محاسبه شود و سند شش دانگ نیز به مردم داده شود، حل کردند.



رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس گفت: مسئله دیگر تقاطع غیر همسطح بود که شورا و شهرداری با پرداخت مبلغی به عنوان قرض الحسنه به مسئولان پروژه موجبات افتتاح لاین خروجی را فراهم آوردند و اکنون در حال پیگیری هستند تا لاین ورودی نیز به زودی به بهره برداری برسد.



وی افزود: مقوله مهم دیگر مربوط به بافت فرسوده شهر است که فعالیت سازمان های آتش نشانی و خدمات شهری را مختل کرده زیرا کوچه ها و خیابان ها قابلیت ورود ماشین آلات تخصصی را ندارند و همین امر موجب کاهش خدمات دهی شده، از مردم ساکن در این مناطق تقاضا می شود برای بازسازی این بافت فرسوده با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.