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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۴۴

آیت الله نعیم آبادی:

اعتکاف فرصتی طلایی برای تربیت است

اعتکاف فرصتی طلایی برای تربیت است

بندرعباس خبرگزاری مهر امام جمعه بندرعباس ایام اعتکاف را فرصتی طلایی برای تربیت است.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با گرامیداشت ماه رجب عنوان کرد: ماه رجب به دلیل مناسبت هایی که در آن واقع شده است از اهمیت و شرافت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: باید در این ماه با عمل به صفات و ویژگی هایی که در دعاهای ماه رجب ذکر شده برای رسیدن به اخلاق و رفتار خوب تلاش کنیم.

خطیب نماز جمعه بندرعباس با انتقاد از تخریب شخصیت دیگران تصریح کرد: متاسفانه برخی از قلم برای قلع و قمع کردن دیگران استفاده می کنند اما باید توجه داشته باشیم که قلم برای احیا و زنده کردن است نه اینکه با استفاده از آن شخصی را تخریب کنیم.

آیت الله نعیم آبادی در ادامه سخنان خود اعتکاف را فرصتی طلایی برای تربیت دانست و افزود: با توجه به نزدیک بودن ایام اعتکاف بهتر است تا اقشار مختلف و به خصوص نسل جوان در مراسم اعتکاف حضور پیدا کرده و به تزکیه نفس بپردازد.

وی همچنین با اشاره به 17 اردیبهشت سالروز تاسیس بسیج سازندگی بیان داشت: بسیج سازندگی به خوبی در مرمت و بازسازی مناطق محروم ایفای نقش کرده و جوانان باید در ایام اوقات فراغت تابستان از فرصت حضور در بسیج سازندگی بهره برده و به مردم خدمت کند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود هفته هلال احمر را گرامی داشت و عنوان کرد: برخی فکر می کنند در این مملکت رهبر هستند و در مورد مسائل مختلف نظر می دهند و می گویند که باید به جای هلال احمر از نشان شیر و خورشید استفاده کرد که این کارها اشتباه است و هیچ سودی برای مردم ندارد.

 

 

 

کد مطلب 2288230

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