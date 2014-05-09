اعتکاف فرصتی طلایی برای تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با گرامیداشت ماه رجب عنوان کرد: ماه رجب به دلیل مناسبت هایی که در آن واقع شده است از اهمیت و شرافت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: باید در این ماه با عمل به صفات و ویژگی هایی که در دعاهای ماه رجب ذکر شده برای رسیدن به اخلاق و رفتار خوب تلاش کنیم.

خطیب نماز جمعه بندرعباس با انتقاد از تخریب شخصیت دیگران تصریح کرد: متاسفانه برخی از قلم برای قلع و قمع کردن دیگران استفاده می کنند اما باید توجه داشته باشیم که قلم برای احیا و زنده کردن است نه اینکه با استفاده از آن شخصی را تخریب کنیم.

آیت الله نعیم آبادی در ادامه سخنان خود اعتکاف را فرصتی طلایی برای تربیت دانست و افزود: با توجه به نزدیک بودن ایام اعتکاف بهتر است تا اقشار مختلف و به خصوص نسل جوان در مراسم اعتکاف حضور پیدا کرده و به تزکیه نفس بپردازد.

وی همچنین با اشاره به 17 اردیبهشت سالروز تاسیس بسیج سازندگی بیان داشت: بسیج سازندگی به خوبی در مرمت و بازسازی مناطق محروم ایفای نقش کرده و جوانان باید در ایام اوقات فراغت تابستان از فرصت حضور در بسیج سازندگی بهره برده و به مردم خدمت کند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود هفته هلال احمر را گرامی داشت و عنوان کرد: برخی فکر می کنند در این مملکت رهبر هستند و در مورد مسائل مختلف نظر می دهند و می گویند که باید به جای هلال احمر از نشان شیر و خورشید استفاده کرد که این کارها اشتباه است و هیچ سودی برای مردم ندارد.