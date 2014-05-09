اشتغال خواسته اول و آخر جوانان ایلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوری پس از سفر استانی اش به ایلام در صفحه شخصی خود در فیس بوک به تشریح این سفر پرداخت و با اشاره به سخنرانی اش برای مردم لومار گفت: از مردم خواستم که در این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و در سوق دادن منابع و اعتبارات به سمت اقدامات اساسی و زیرساختهای عمرانی وتوسعه ای کشور به کمک دولت بشتابند و تحت تاثیر برخی دلواپسی ها و تخریب ها قرار نگیرند.

وی با بیان اینکه استان ایلام مشهور به عروس زاگرس است، افزود: ایلام همیشه برای من یادآور سه مورد جنگ و بمباران - که بیشتر نام دهلران تداعی‌گر آن است، زیارت عتبات عالیات به خاطر وجود مرز مهران در این استان و خودکشی زنان و دخترانش آنهم از نوع خودسوزی، است اما در این سفر خاطره‌ای دیگر از این استان زیبا در ذهنم نقش بست و آن تصویری از طبیعت بکر با جاذبه‌های تاریخی و گردشگری آن است که شباهت عجیبی با آذربایجان و کردستان زیبا دارد، بماند که هر سه این استان ها از مواهب توسعه علیرغم ظرفیت ها و پتانسیل های فوق العاده بهره برده اند.

وی با اشاره به حضورش در کارگروه تخصصی زنان و خانواده که از برنامه‌های ثابت سفرهای استانی است، گفت:در این کارگروه - که روسای دستگاههای اجرایی استان و مشاوران امور زنان وخانواده دستگاهها و فرمانداران و مشاورانشان حضور داشتند - گزارشهای جامعی از وضعیت زنان استان در حوزه های مختلف ارائه شد. برخوردار نبودن از کمترین امکانات و فرصتهای فرهنگی،هنری،تفریحی، ورزشی، توان افزایی و توانبخشی و...از جمله پارک بانوان،باشگاههای ورزشی واستخر بانوان، کانون های فرهنگی اجتماعی که این کانون ها در سالهای اخیر به تعطیلی کشانده شده اند،مراکز مشاوره، پزشکان متخصص و....مواردی هستند که تقریبا در تمام سفرهای استانی مطرح می شوند وفصل مشترک همه زنان و دختران در مناطق کمتر برخورداراست.

معاون رییس جمهور درادامه اظهار کرد: حتی دختران ایلامی به این هم راضی بودند که فقط چند ساعت به کارتنها کتابخانه عمومی شهراضافه شود!!! تا آنها با فراغت بال بیشتری به مطالعه وتحقیق بپردازند واز همه مهم تر اشتغال خواسته اول و آخر جوانان وخانواده هایشان بود که درهرخانواده ای سه الی چهار فرزند آماده ورود به بازار کار وجود دارد و به نظر می رسد به تدوین بسته های اجرایی اشتغال پایدار - که در دستور کار شورایعالی اشتغال قرار دارد- باید سرعت بیشتری داد.

مولاوردی گفت: با اجرایی کردن مصوبات 44گانه این سفروتخصیص اعتبارات لازم امید است مشکل اشتغال بخشی از جوانان حل شود وبا فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توسعه وعمران استان وبهبود وضعیت وارتقای کیفیت زندگی زنان و دختران در مقابله با پدیده خودکشی و خودسوزی هم گامهای اساسی برداشته شود.