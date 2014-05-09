نهضت تنباکو نمایش اقتدار مرجعیت در برابر استعمار/ برخی بدنبال احیای نمادهای شاهنشاهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب اظهار داشت: ماه رجب ماه تقرب و عبادت به درگاه خداوند است.

وی ماه رجب را ماه خوسازی و آمادگی برای سیر و سلوک عنوان کرد و گفت: از این رو باید از این فرصت برای دعا و عبادت به درگاه خداوند استفاده شود.

حضرت علی(ع) به عنوان یک انسان کامل برای همه انسانها الگو است

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به 10 رجب و 13 رجب سالروز میلاد امام جواد(ع) و حضرت علی(ع) بیان داشت: 13 رجب روز بسیار مهمی است و روزی است که کعبه به روی علی(ع) گشوده شد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در این روز شخصیتی به دنیا آمده که نظیرش در تاریخ دیده نشده و دیده نخواهد شد تصریح کرد: حضرت علی(ع) به عنوان یک انسان کامل برای همه انسانها الگو است.

وی با اشاره به سیره اجتماعی حضرت علی(ع) و امام جواد(ع) عنوان کرد: عدالت و حفظ وحدت در جامعه مهم ترین سیره اجتماعی این دو امام بزرگوار بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حضرت علی(ع) مظهر عدالت است تصریح کرد: امام جواد(ع) نیز در دوران زندگیش همواره بر عدالت و ضرورت حفظ وحدت در جامعه تاکید داشتند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت ادامه مسیر اهل بیت در جامعه عنوان کرد: ما همواره باید حرکت و مسیر اهل بیت را بشناسیم و از آن آگاهی پیدا کنیم چرا که این امر وظیفه ما است.

وی با تاکید بر الگو گیری و سرمشق گرفتن از زندگی و مسیر اهل بیت(ع) بیان داشت: باید همواره در مقام عمل از راه و زندگی اهل بیت سرمشق بگیریم.

اعتکاف مجموعه ای از عبادات است

خطیب جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن ایام اعتکاف اشار کرد و گفت: اعتکاف یک تلاش معنوی است و آثار فراوانی نیز به دنبال دارد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اعتکاف خلوت با خود و خداوند است گفت: اعتکاف عبادتی منحصر به فرد است که روح و روان انسان را صیقل می دهد و انسان را پاک می کند.

وی با تاکید بر اینکه اعتکاف انسان را از گناه دور می کند و گناهان گذشته را شستشو می دهد عنوان کرد: اعتکاف مجموعه ای از عبادات، نماز، روزه، حج و ... است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خودسازی، خداشناسی، خودشناسی و بصیرت در سایه اعتکاف به دست می آید بیان داشت: تقویت معنویت و پیدا کردن قدرت روحی برای ایستادگی در برابر معصیت از دیگر آثار اعتکاف است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به استقبال جوانان از اعتکاف ادامه داد: استقبال جوانان از اعتکاف نشان دهنده علاقه مندی جوانان به معنویت، دیانت و عبادت است.

حضرت زینب(س) نهضت عاشورا را حفظ کرد

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وفات حضرت زینب(س) اشاره کرد و گفت: وجود حضرت زینب(س) سراسر برکت بود و ایشان کارهایی را در راه اسلام انجام داده که هیچ زنی در تاریخ انجام نداده است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حضرت زینب(س) نهضت عاشورا را حفظ کرد ادامه داد: این بانوی بزرگوار عزت و کرامت انسانی را به رخ دنیا کشید.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین به برگزاری اردوهای جهادی توسط دانشجویان و اقشار مختلف مردم اشاره کرد و گفت: در قالب برگزاری این اردوهای جهادی همواره خدمات ارزشمندی به مردم در مناطق محروم ارائه شده است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال "اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: در این راستا در قالب اردوهای جهادی هم به مباحث اقتصادی و هم به مباحث فرهنگی باید توجه جدی صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید براینکه در قالب این اردوهای جهادی اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است گفت: انتظار می رود که مسئولان از جوانانی که در قالب این اردوهای جهادی فعالیت دارند حمایت جدی داشته باشند.

نهضت تنباکو نقطه عطف مهمی در تاریخ معاصر است

حجت الاسلام میرعمادی همچنین به 24 اردیبهشت سالروز لغو امتیاز تنباکو و فتوای میرزای شیرازی اشاره کرد و گفت: این اقدام کار بسیار عظیمی بود و نهضت تنباکو نمایش اقتدار مرجعیت در برابر استعمار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این نهضت به استعمار و استکبار فهماند که هرگز نمی توانند لطمه ای به مسلمانان وارد کنند افزود: نهضت تنباکو نقطه عطف مهمی در تاریخ معاصر است و نشان داد که علما و روحانیت همواره از ارزشهای اسلامی، استقلال و آزادی ملتهای اسلامی دفاع می کنند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه علما و روحانیت همواره در برابر ظلم و ستم استعمار و استبداد ایستادگی کرده اند گفت: تاریخ گواه این است که علما همواره پرچمدار دین و مدافع مردم بوده اند و بر ضرورت وحدت و انسجام و ایستادگی در برابر زورگویان تاکید داشته اند.

برخی با اظهارات غیرمسئولانه مشکلاتی را در جامعه به وجود می آورند

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد در تاریخ نسبت به روحانیت و علما حق شناسی صورت نگرفته است بیان داشت: جای تاسف است که بعضی ها به دنبال احیای نماد شاهنشاهی در جامعه هستند در حالیکه که امام(ره) و علما همواره در برابر نظام شاهنشاهی ایستادگی و مبارزه کرده اند.

وی با بیان اینکه برخی با اظهارات غیرمسئولانه مشکلات و دردسرهایی را در جامعه به وجود می آورند عنوان کرد: همچنین در حوزه قومیتها و مذاهب حرفهایی را می زنند که برخلاف مصلحت نظام است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این اظهارت غیر مسئولانه موجب حاشیه سازی در جامعه و حتی دولت می شود افزود: این افراد با این اقدامات جامعه را دچار اختلاف و دودستگی می کنند و سفارش ما به این افراد این است که دست از کینه توزی و حاشیه سازی بردارید و بگذارید دولت کار خود را انجام دهد.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: ملت ایران دنبال وحدت، پیشرفت در حوزه اقتصاد، تقویت فرهنگ و ... هستند.