به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه بوشهر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با تبریک میلاد امام جواد(ع) و امام علی(ع) اظهار داشت: این امامان دارای سخنان گرانبهایی برای ما هستند که لازم است به خوبی این سخنان مورد توجه قرار بگیرد.
وی در ادامه به ایام اعتکاف اشاره کرد و با بیان اینکه باید از این ایام به خوبی استفاده کنیم، اضافه کرد: اعتکاف فرصتی عرشی برای انسانها است و جوانان باید بهره کافی را از این موقعیت ببرند.
امام جمعه بوشهر در ادامه به منویات مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان اشاره کرد و بیان داشت: دانش آموزش و پرورش باید به روز باشد و فعالیت اموزشی آن بر اساس تعلیم، علم، دانش و آموزش تفکر و اندیشه علمی با رفتار اسلامی و اخلاقی باشد.
وی بر لزوم برنامهریزی و تلاش برای شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای دانشآموزان تاکید کرد و ادامه داد: اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید در دستور کار قرار بگیرد.
معلمان و فرهنگیان باید در جامعه الگو باشند
آیتالله صفاییبوشهری با بیان اینکه معلمان و فرهنگیان باید در جامعه الگو باشند، تصریح کرد: اعمال و رفتار معلمان نقش بسیار مهمی در الگوگیری دانشاموزان دارد و باید رفتارشان به گونهای باشد که بهترین الگو برای دانشآموزان باشند.
وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن آموزش و پرورش ضربات مهلکی به این نهاد وارد میکند، افزود: فضای آموزشی باید بر اساس تقویت بنیه علمی، فرهنگی و شکوفا سازی خلاقیت دانشآموزان باشد.
وی با تاکید بر اینکه کتب درسی باید از حیث علمی، محتوا و ساختاری دارای قوت علمی باشد، ادامه داد: یکهزار و 300 کلاس درس در استان بوشهر نیاز به بازسازی و بهسازی دارد که باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت بگیرد.
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