به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش بزرگ الی بیت‌المقدس با حضور 15 هزار بسیجی از ظهر امروز در شهرستان‌های استان کردستان و با رمز یا محمد رسول الله(ص) آغاز شد.

رزمایش الی بیت‌المقدس که با حضور بیش از 15 هزار بسیجی در قالب 40 گردان برگزار می‌شود کار خود را از ظهر دیروز با ساماندهی نیروهای بسیج در اردوگاه سلیمان‌خاطر سنندج آغاز کرده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در مراسم افتتاح و آغاز به کار این همایش در سنندج اظهار داشت: نیروهای بسیجی به صورت منظم از روز گذشته در این اردوگاه و سایر مناطق پیش‌بینی شده و برگزاری رزمایش در شهرستان‌های مختلف استان آغاز شده است.

سردار محمد حسن رجبی ادامه داد: ارزیابی میزان آمادگی نیروهای سازمان‌یافته بسیج با توجه به انواع تهدیدات دشمن از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رزمایش و رزمایش‌هایی از این قبیل است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش در استان کردستان بیان کرد: کسب اطلاعات کافی از میزان آمادگی، ذهنی، عملی، رصد تهدیدات، تجزیه و تحلیل تهدیدات، میزان آمادگی بسیجیان، نمایش اقتدار بسیجیان و ارتقاء سطح توانایی آنها در انجام ماموریت‌ها در شرایط عملی از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش در استان است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به اینکه، طرح‌ریزی در راستای مقابله با انواع تهدیدات به صورت عملی در این رزمایش‌ها دنبال می‌شود، افزود: همچنین این همایش همزمان با سالروز سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کردستان برگزار می شود.

وی پدافند غیرعامل و دفاع از کوی و برزن را دو سناریوی اجرایی در رزمایش الی بیت‌المقدس کردستان عنوان کرد و گفت: در پدافند غیرعامل 20 گردان در شهرستان‌های 10گانه استان به اجرای ماموریت خواهند پرداخت.

سردار رجبی در پایان یادآور شد: در ماموریت دفاع از کوی و برزن 19 گردان حضور دارند که عملیات تصرف، پاکسازی، استقرار، تثبیت و توسعه را انجام می‌دهند.