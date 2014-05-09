خانواده مرکز و هسته اصلی تربیت فرزندان است/علی(ع) متعلق به تمام بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه اظهار داشت: خانواده ها نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در تربیت و سرنوشت فرزندان خود دارند و باید بسیار جدی گرفته شوند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده منشاء تربیت افراد است و اگر کودکان و نوجوانان به خوبی در این مرکز مهم و اثر گذار به خوبی تربیت شوند می توانند آینده خوبی داشته باشند.

آیت الله علما همچنین با اشاره به سالروز لغو امتیاز تنباکو، این اقدام را کاری بزرگ و نشانگر اقتدار اسلام و علمای آن دانست.

وی در ادامه به روز بزرگداشت فردوسی نیز اشاره و بیان داشت: این روز را می توان به درستی روز زبان فارسی نامید و به تعبیر مقام معظم رهبری نباید اجازه دهیم تا زبان اصیل ما دستخوش تغییر و تحت تاثیر زبان های بیگانه قرار گیرد.

خطیب جمعه کرمانشاه در بخشی دیگر از خطبه های نماز، به فرا رسیدن 13 رجب ایام ولادت حضرت علی(ع) اشاره کرد و گفت: امیرالمونین(ع) متعلق به تمام بشریت است و هر فرد طالب سعادتی پیروی از زندگی آن حضرت را برخواهد گزید.

آیت الله علما، ادامه داد: امام علی(ع) بزرگترین یار پیامبر اسلام برای تثبیت دین اسلام در میان مردم بود و در این راه زحمات و رنج های فروانی متحمل شد.

وی گفت: همزمان با میلاد حضرت علی (ع) ایام اعتکاف نیز آغاز و مومنان سه روز را در مساجد مهمان خداوند تبارک و تعالی خواهد بود.

آیت الله علما همچنین با بیان اینکه اعتکاف فرصت معنوی ارزشمندی است که موجب خودسازی انسان‌ها می‌شود، از مردم خواست تا برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم کمک کنند.

وی در پایان فرا رسیدن سالروز وفات حضرت زینب (س) را نیز تبریک گفت و اظهار داشت: ایشان نقش خود را در کربلا به خوبی ایفا کردند و رسول اکرم(ص) در سخنی ایشان را به حضرت خدیجه (س) تشبیه نموده اند.